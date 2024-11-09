北捷砍人女「又是江子翠站區間」出事　網驚1原因：太長了

網搜小組／劉維榛報導

「北捷江子翠站到底是怎樣？」一名網友表示，捷運江子翠這個區間列車，發生鄭捷事件，而10月還發生踩腳互毆事件，如今有女子疑似出現幻聽，持美工刀揮砍一名17歲高中生。這讓網友訝異直呼，「好像好幾次大事件都在這個區間發生，到底是怎樣？風水很差是不是？」

一名網友在PTT表示，當年鄭捷慘案自是不用多言，10月24日也發生兩男「不滿被踩到腳」互毆事件，昨日則是42歲王姓女子持美工刀攻擊男學生。

對此，原PO一臉訝異直呼「好像好幾次大事件都在這個區間發生，到底是怎樣？風水很差是不是？」

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底下網友熱議，「你知不知道那段幾分鐘」、「兩站間隔時間太長了，建議中間可以假裝停一站安撫人心」、「壓力大QQ」、「藍線到了平日晚上10點多還有人潮」、「板南線間隔時間最長的啊」、「那段太擠了」、「擠在車廂才可怕」。

▲口罩伯上前抓手壓制，其他乘客也衝去幫忙制伏。（圖／chienchien86授權提供）



關於這次美工刀攻擊事件，一名乘客在Threads驚恐表示，列車過江子翠站時，突然前面一陣騷動，「一群人在跑，不騙你，就像電影屍速列車一樣，有人在尖叫，我跟著也站起來跑了，完全不知道發生什麼事情，先跑再說，當下就是被推著跑，途中還一度跌倒在地。列車邊開，趕快爬起來繼續跑，可能有人按了緊急停車，列車進了新埔站，門一開就趕快衝出去，似乎是有人持兇器，已被壓制在月台上，有人流血了，有站內人員衝過來處理，我還在發抖，好可怕」。

而這次多虧英勇上前制伏王女的「奪刀口罩伯」，其實他身分是台北市警局防治科警務正薛先得，曾是侯友宜的隊員、新北警局長廖訓誠的學生。他表示，事發時他剛下班搭乘捷運返家，當下有人告訴他，前面車廂有人拿刀傷人，他連忙走過去看，發現有1位男生抓住犯嫌持美工刀的手，他衝上前把刀奪下且壓制嫌犯並問「你為什麼持刀傷人，你們認識嗎？」但嫌犯竟回說，「你又不是警察，我不想告訴你。」