北捷砍人！他喊「江子翠到龍山寺站」該增1站　PTT吵翻：溪底站嗎

網搜小組／劉維榛報導

昨（8日）北捷驚魂，42歲王姓女子疑似出現幻聽，在車廂持美工刀揮砍一名17歲高中生，嚇得全車廂旅客恐慌亂竄。由於砍人事件又發生「江子翠站區間」，引發鄉民直呼，「江子翠到龍山寺站之間是不是應該考慮增設站點」來避免站距過長的狀況？

一名網友在PTT表示，江子翠到龍山寺站的兩站間距，就板南線而言，應該算是長的了吧，而每次出現砍人都在這2站之間，因此好奇「江子翠到龍山寺站之間是不是應該考慮增設站點，避免站距過長？」（補充：這次美工刀砍人事件，是發生江子翠到新埔站）

文章曝光後，網友紛紛反嘲根本不可能，「怎麼可能因為這原因增設站點」、「要轉乘船運嗎」、「下一站溪底站嗎」、「設什麼設？動工到完成大概10年」、「溪底站，入口要潛水下去」、「可是這次是江子翠到新埔吧」、「溪底站要花多少錢蓋， 誰會去搭」。

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不少乘客表示，「其實這段很常看到保安巡車，有搭車都知道」、「確實，這段有人在巡」、「其實這段有保全在巡車廂」。

▲現場壓制畫面曝光。（圖／threads網友@sunny1206__授權提供）



還原這起意外，昨（8日）板南線22:14江子翠站往亞東醫院方向，42歲王姓女子持美工刀突然攻擊20歲男乘客，當場血濺滿地，挺身而出的「英勇口罩伯」，也就是台北市警局防治科警務正薛先得，他立刻衝上前抓住王女雙手壓制，隨即其他三名乘客也跟著衝上制止王女。

薛先得表示，事發時他剛下班搭乘捷運返家，當下有人告訴他，前面車廂有人拿刀傷人，他連忙走過去看，發現有1位男生抓住犯嫌持美工刀的手，他衝上前把刀奪下且壓制嫌犯並問「你為什麼持刀傷人，你們認識嗎？」但嫌犯竟回說，「你又不是警察，我不想告訴你。」