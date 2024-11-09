　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想效法安倍打高爾夫？南韓尹錫悅急派大使去川普家　盼減少保護費

▲▼美國總統當選人川普、南韓總統尹錫悅7日上午進行通話。（圖／達志影像／美聯社，大韓民國總統辦公室）

▲美國總統當選人川普、南韓總統尹錫悅7日上午進行通話。（圖／達志影像／美聯社，大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

共和黨候選人川普在2024美國總統大選，擊敗民主黨候選人賀錦麗，即將於明年1月重返白宮執政。對此，不僅台灣擔憂必須繳交高額「保護費」，事實上就連日本、南韓都擔憂美國會因駐軍而索討高額防護費用。在此之際，南韓總統尹錫悅緊急與川普通話，並派遣駐美大使前往川普家，外界預計雙方有望於11月中會晤。

根據韓媒《News1》，自從川普確定當選美國總統後，尹錫悅便於7日上午和川普首度展開通話，雙方在12分鐘內的通話討論北韓（朝鮮）向俄派兵、俄烏戰爭、美韓同盟、美日韓合作等議題，並承諾雙方應儘快敲定會晤時間與地點，尹錫悅極有可能15至16日前往祕魯出席亞太經合會（APEC）、18至19日前往巴西出席G20峰會。

外交專家分析，尹錫悅可能在出訪秘魯、巴西前後安排訪美行程，與美國總統當選人川普會晤，以日本已故前首相安倍晉三為效仿對象。據悉，川普2016年11月首次確認當選之後，時任日相安倍晉三出訪美國紐約，並與川普一起打高爾夫球，吸引全球的目光。

▲▼2016年11月，在川普確定當選美國總統後，時任日相安倍晉三出訪美國會晤川普。（資料照／達志影像／美聯社）

▲2016年11月，在川普確定當選美國總統後，時任日相安倍晉三出訪美國會晤川普。（資料照／達志影像／美聯社）

因此，南韓政府可能效仿日本當年的作法，安排並促成尹錫悅與川普達成第一次的會晤。不過，外交專家也認為，如今談論兩人到底將於何時進行首次會晤，似乎仍充滿許多未知變數、為時尚早。

針對川普的當選，事實上南韓外交部早已伺機行動，由南韓駐美大使趙賢東在川普確認當選後，於當地時間6日前往川普位於佛州棕櫚灘海湖莊園的宅邸，與川普的幕僚團隊進行接觸，似乎是針對尹錫悅與川普之間的首次會晤進行安排，試圖消弭所謂的「川普風險」。

據悉，先前川普競選時就屢次提到2萬8500人的駐韓美軍，認為由南韓所分攤的駐軍費用過低，表示身為「富有國家」的南韓應該多替美國分擔軍費。

對此，專家認為南韓應該向美方強調，南韓在支付駐韓美軍費用時的貢獻、一旦軍費分攤協商破局恐激起反美論、必須促使北韓達成「全面性」的無核化，以及美朝對話時事前與南韓協商的重要性。

南韓梨花女子大學教授朴元坤表示，「川普對於駐韓美軍軍費分攤的議題相當敏感，因此我方有必要適時表態，其實我方已針對駐軍付出許多費用。同時，針對達成北韓無核化，我方必須儘速向川普傳達我方的基本立場與方向。」

►川普當選總統　尹錫悅、石破茂通話祝賀：「讓美國再次偉大！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三上悠亞來了！　開場舞太火辣
快訊／三颱共舞！萬宜颱風也生成了
陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押
快訊／「桔梗」颱風生成了！路徑出爐
吃不起的高麗菜！市場「1顆賣200元」　產地1顆僅22元
「世界第一美」Nana裸上身　公開除刺青：痛也要忍住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

客機船隻受影響！北韓發動GPS干擾攻擊　南韓警告

川普回鍋白宮　美媒列「報復清單」：拜登排第一

印尼火山今再大規模噴發！日氣象廳擔憂「海嘯來襲」　調查結果出爐

一家三口慘死！車體嚴重變形　日肇事駕駛認了：有喝酒

裴洛西看民主黨敗選：拜登提早退選　局面可能不同

帶女孩參觀伸狼爪！英74歲戀童男逃泰國數十年　引渡判刑3年3月

想效法安倍打高爾夫？南韓尹錫悅急派大使去川普家　盼減少保護費

快訊／巴基斯坦火車站大爆炸！至少12人慘死、20人輕重傷

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

【泰格與雪兒】女校的男老師

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

客機船隻受影響！北韓發動GPS干擾攻擊　南韓警告

川普回鍋白宮　美媒列「報復清單」：拜登排第一

印尼火山今再大規模噴發！日氣象廳擔憂「海嘯來襲」　調查結果出爐

一家三口慘死！車體嚴重變形　日肇事駕駛認了：有喝酒

裴洛西看民主黨敗選：拜登提早退選　局面可能不同

帶女孩參觀伸狼爪！英74歲戀童男逃泰國數十年　引渡判刑3年3月

想效法安倍打高爾夫？南韓尹錫悅急派大使去川普家　盼減少保護費

快訊／巴基斯坦火車站大爆炸！至少12人慘死、20人輕重傷

「城堡行動」炸氫彈　船長遭輻射汙染...92歲過世

毒販賣喪屍煙彈被逮　還用麵粉冒充毒煙賣...1條喊價2.8萬

告五人曝有新成員「竟是大咖雙金影后」　1件事卻讓她失望了

陳妍希爆「倒數3個月官宣離婚陳曉」！獨自逛街被拍 無名指細節洩現況

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

胡瓜沿路做這件事　連外國人都不放過　美麗本人喊扯

聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

快訊／三颱共舞！「萬宜」颱風接力生成　最新路徑曝

客機船隻受影響！北韓發動GPS干擾攻擊　南韓警告

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

美警破獲21名「華裔賣淫女」　長相嚇壞網友

4000人斬富豪猝死　AV嫩妻：被交代買興奮劑

小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉

男子飛行中要開機艙門　遭空服員壓制

錢包翻出舊彩券　女中3千多萬元嚇哭

即／巴基斯坦火車站大爆炸！12死20傷

川普回鍋！移民搜尋暴增2000%　3國首選

信徒大排長龍搶喝「聖水」　廟方：只是冷氣水

特斯拉飆8.19％　美股3大指數創新高

川普威脅徵60%關稅　韓浦項鋼鐵急售中國廠

川普新任期大法官人選　台裔何俊宇呼聲高

日本「無碼AV網站」FC2創辦人被逮！

一家三口慘死　肇事駕駛認：有喝酒

更多熱門

相關新聞

台灣轉交一封信！　川普核心歐布萊恩、我駐美代表選後私下午餐會

台灣轉交一封信！　川普核心歐布萊恩、我駐美代表選後私下午餐會

美國總統大選落幕，共和黨候選人川普（Donald Trump）將重返白宮；而川普團隊的核心重臣，也是外媒點名的國務卿人選之一的歐布萊恩（Robert O’Brien），於本週四（7日）與我國駐美國代表俞大㵢在鹽湖城舉行午餐會；另有外媒指稱，我方在這場私下午餐會上，有轉交一封信，而經進一步確認此為我方正式賀函。

川普會向台灣收取「保護費」？　矢板明夫分析：中共侵台成本將提高

川普會向台灣收取「保護費」？　矢板明夫分析：中共侵台成本將提高

台積電發威！熊本2地「單身公寓」房租漲30%

台積電發威！熊本2地「單身公寓」房租漲30%

民主黨慘敗　紐時作家批自命不凡

民主黨慘敗　紐時作家批自命不凡

西雅圖2天「6起隨機砍人」！10人受傷

西雅圖2天「6起隨機砍人」！10人受傷

關鍵字：

美國總統2024美國總統大選北美要聞美選花絮川普共和黨南韓尹錫悅日韓要聞駐韓美軍保護費

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

理貨員捷運傷人！離職心情差幻聽有人說壞話

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

國道內線120被閃　掀兩派大戰

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面