想效法安倍打高爾夫？南韓尹錫悅急派大使去川普家　盼減少保護費

▲美國總統當選人川普、南韓總統尹錫悅7日上午進行通話。（圖／達志影像／美聯社，大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

共和黨候選人川普在2024美國總統大選，擊敗民主黨候選人賀錦麗，即將於明年1月重返白宮執政。對此，不僅台灣擔憂必須繳交高額「保護費」，事實上就連日本、南韓都擔憂美國會因駐軍而索討高額防護費用。在此之際，南韓總統尹錫悅緊急與川普通話，並派遣駐美大使前往川普家，外界預計雙方有望於11月中會晤。

根據韓媒《News1》，自從川普確定當選美國總統後，尹錫悅便於7日上午和川普首度展開通話，雙方在12分鐘內的通話討論北韓（朝鮮）向俄派兵、俄烏戰爭、美韓同盟、美日韓合作等議題，並承諾雙方應儘快敲定會晤時間與地點，尹錫悅極有可能15至16日前往祕魯出席亞太經合會（APEC）、18至19日前往巴西出席G20峰會。

外交專家分析，尹錫悅可能在出訪秘魯、巴西前後安排訪美行程，與美國總統當選人川普會晤，以日本已故前首相安倍晉三為效仿對象。據悉，川普2016年11月首次確認當選之後，時任日相安倍晉三出訪美國紐約，並與川普一起打高爾夫球，吸引全球的目光。

▲2016年11月，在川普確定當選美國總統後，時任日相安倍晉三出訪美國會晤川普。（資料照／達志影像／美聯社）

因此，南韓政府可能效仿日本當年的作法，安排並促成尹錫悅與川普達成第一次的會晤。不過，外交專家也認為，如今談論兩人到底將於何時進行首次會晤，似乎仍充滿許多未知變數、為時尚早。

針對川普的當選，事實上南韓外交部早已伺機行動，由南韓駐美大使趙賢東在川普確認當選後，於當地時間6日前往川普位於佛州棕櫚灘海湖莊園的宅邸，與川普的幕僚團隊進行接觸，似乎是針對尹錫悅與川普之間的首次會晤進行安排，試圖消弭所謂的「川普風險」。

據悉，先前川普競選時就屢次提到2萬8500人的駐韓美軍，認為由南韓所分攤的駐軍費用過低，表示身為「富有國家」的南韓應該多替美國分擔軍費。

對此，專家認為南韓應該向美方強調，南韓在支付駐韓美軍費用時的貢獻、一旦軍費分攤協商破局恐激起反美論、必須促使北韓達成「全面性」的無核化，以及美朝對話時事前與南韓協商的重要性。

南韓梨花女子大學教授朴元坤表示，「川普對於駐韓美軍軍費分攤的議題相當敏感，因此我方有必要適時表態，其實我方已針對駐軍付出許多費用。同時，針對達成北韓無核化，我方必須儘速向川普傳達我方的基本立場與方向。」