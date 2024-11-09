印尼火山今再大規模噴發！日氣象廳擔憂「海嘯來襲」　調查結果出爐

▲印尼弗洛勒斯島東部的「勒沃托比火山」9日上午再度大規模火山爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

位於印尼弗洛勒斯島東部的「勒沃托比火山」（Lewotobi）擁有雙火山結構，近來火山活動活躍，繼7日上午發生大規模噴發後，今（9）日上午再度發生大規模噴發，火山灰噴煙高度達1萬5000公尺，引發氣象界擔憂是否會引發海嘯。對此，日本氣象廳表示，截至下午為止，未有對日本造成影響的海嘯。

根據《日本放送協會》，印尼「勒沃托比火山」於日本時間9日上午5時47分（台灣時間上午4時47分）發生大規模噴發，火山灰噴煙高度超過1萬5000公尺，日本氣象廳擔憂火山爆發和地震引發的氣壓波會導致海嘯發生，因此緊急調查當地是否發生海嘯。

不過在火山爆發9個小時後，截至日本時間下午3時（台灣時間下午2時）為止，並未觀測到有明顯的潮位變化。因此，日本氣象廳表示，「並無對日本造成影響的海嘯」。

據悉，勒沃托比火山擁有雙火山結構，兩座火山分別為拉基拉基峰（1584公尺）、珀倫普安峰（1703公尺），其中拉基拉基峰從19至20世紀便有非常活躍的火山活動，今年10月30日以後逐漸活躍，11月發生大規模噴發，造成人員傷亡。