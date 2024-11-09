台積電發威！熊本2地「單身公寓」房租狂飆30%　比熊本市還貴

▲台積電進駐熊本後，帶動當地房屋租賃市場。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

台積電進駐日本熊本縣菊陽町設廠後，當地房地產市場隨之活絡，帶動租金大幅上漲。根據日本不動產資訊服務公司「At Home」的調查，2024年菊陽町及鄰近的大津町的房租，相比2021年上升了20%至30%，其中單人房型的漲幅尤為顯著，甚至超過了熊本市的平均租金標準。

根據《熊本日日新聞》報導，自台積電（TSMC）於2021年宣布在熊本設廠後，當地不動產市場開始活躍，尤其是台積電廠區所在的菊陽町和鄰近的大津町，租金明顯飆升。

At Home統計其網站中登記的熊本縣租賃物件，並分析這些物件在2021年台積電宣布進駐前與2024年的租金變化。結果顯示，2024年菊陽町與大津町的大樓單人房平均租金相比2021年漲幅超過20%，甚至超過熊本市的平均租金水準。

▲▼台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）



菊陽町的大樓單人房型（30平方公尺以下）平均月租2024年已經到了4萬9900日圓（約新台幣1萬1100元），相較2021年上漲了23.6%；而家庭式房型（50至70平方公尺）的平均月租為8萬1429日圓（約新台幣1萬8100元），上漲幅度達23.1%。在附近的大津町，大樓單人房型租金更是大幅上升36.7%，達到5萬9333日圓（約新台幣1萬3200元），而家庭式房型的租金則上漲11.8%，達到7萬3615日圓（約新台幣1萬6400元）。

相比之下，熊本市的租金上漲幅度相對較小。大樓單人房型僅上升0.8%，達到4萬1669日圓（約新台幣9300元）；家庭式房型則上漲8.4%，為7萬3421日圓（約新台幣1萬6300元）。因此，大津町和菊陽町的租金不僅在上漲幅度上超越熊本市，實際租金也比熊本市還高，尤其是大津町的大樓單人房型租金比熊本市高出近1萬8000日圓（約新台幣4000元）。

此外，普通公寓的租金方面，菊陽町的平均租金上升13%至16%，大津町則上漲5%至24%，均超過了熊本市的漲幅。

At Home分析認為，隨著台積電進駐，大量員工及工程人員搬遷至菊陽町，帶動了單身租屋需求的增長，從而推動了租金的上漲。不過，當地一些房地產公司也表達了對供應過剩的擔憂，尤其是20年以上的老舊房屋可能面臨空屋率增加的情況。