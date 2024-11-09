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里約G20峰會「拜登、習近平」確定出席！　獨缺普丁

▲▼中國國家主席習近平與美國總統拜登2022年11 月14日在印尼G20峰會上會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平與美國總統拜登確定出席里約G20峰會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴西將於11月18日至19日在里約熱內盧召開20國集團（G20）峰會，世界主要經濟體國家元首和政府領袖將齊聚一堂，美國總統拜登和中國國家主席習近平都確認出席此次峰會。

根據巴西新聞網站g1，因俄羅斯入侵烏克蘭領土引發的戰爭後果，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將缺席。普丁10月宣佈不參加G20峰會，此前烏克蘭總檢察長要求巴西當局遵守國際刑事法院於2023年3月簽發的逮捕令，如果普丁出席G20峰會，應予以逮捕。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁被國際通緝，因此將缺席G20峰會。（圖／路透）

烏克蘭非G20成員，因此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）沒有被邀請出席峰會。

G20彙集世界主要經濟體以及歐盟和非洲聯盟，今年的峰會由巴西主持，並確定三個討論中心軸，包括社會包容和消除饑餓和貧困，能源轉型和可持續發展，以及全球治理改革。

拜登（Joe Biden）為任內首次也是唯一一次訪問巴西，上一位訪問巴西的美國總統是2011年的歐巴馬（Barack Obama）。

根據官方聲明，拜登將於11月17日至19日訪問巴西，他將前往亞馬遜雨林，與當地致力於環境保護的領袖見面，隨後出席在里約熱內盧舉辦的G20領袖峰會。

習近平將於11月17日至21日赴里約熱內盧出席G20領導人第19次峰會，並對巴西進行國是訪問。這是巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）第三任期以來，中國領導人首次對巴西進行國是訪問。去年4月，魯拉曾前往北京訪問。

中國是巴西的主要貿易夥伴，領先於美國，且正在與巴西政府就基礎設施投資進行談判。

 
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