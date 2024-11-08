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26歲繼父「咬斷5歲男童生殖器」！　巴西變態虐兒案曝光

▲▼26歲繼父「咬掉5歲男童生殖器」。（圖／翻攝自巴西媒體）

▲雷維長期遭到繼父虐待，甚至被咬斷生殖器。（圖／翻攝自巴西媒體，下同）

記者王佩翊／編譯

巴西一名5歲男童遭26歲繼父咬掉生殖器，儘管手術成功將陰莖接回，但男童仍持續面臨漫長的復原療程。不僅如此，醫生還發現男童全身多處傷害，疑似長期受虐。攻擊男童的繼父最終被判13年4個月徒刑，且禁止上訴，而他的生母則是因為企圖作假證掩蓋繼父的罪刑，因此被判9年4個月，同時失去男童的親權與扶養權。

根據《鏡報》報導，巴西塞阿臘州的卡寧德市一名5歲男童若奧·雷維（Joao Levi）2023年12月6日被繼父咬斷生殖器，因此被送往福塔雷薩市的若瑟·弗羅塔博士醫院搶救。

醫護人員雖成功地為雷維進行生殖器重建手術，但他仍需面臨漫長的康復過程，而他目前則是和生父同住。雷維的家人為此替他募款，根據當地媒體報導，截至目前為止，已經籌到20萬巴西雷亞爾（約新台幣112萬元）。

▲▼26歲繼父「咬掉5歲男童生殖器」。（圖／翻攝自巴西媒體）

雷維的26歲繼父席爾瓦（Jose Ivanilson Ferreira Silva）目前已被判處13年4個月的徒刑，且不得上訴。而雷維的母親卡斯特羅（Sabrina Duarte de Castro）則是因企圖替席爾瓦掩蓋罪行，被判9年4個月的徒刑，同時失去雷維的親權。卡斯特羅當初對醫生提供了3種不同的說法，試圖隱瞞事件真相。

▲▼26歲繼父「咬掉5歲男童生殖器」。（圖／翻攝自巴西媒體）

席爾瓦與卡斯特羅10月30日因涉及對未成年受害者的嚴重人身傷害而被定罪。塞阿臘州公共檢察機構（MPCE）代表檢察官內托（Jairo Pequeno Neto）在庭上表示，「這是一起極度暴力的案件，行兇者原本應該是被害人的保護者，但卻對無辜小孩施加暴行。」

他強調，檢方的指控已獲得法院支持，社會也對判決結果表示贊同，認為被告應為其犯下的罪行承擔責任。

不僅如此，調查過程中，警方還在發現男童的頸部、臉部、腿部、大腿及胸部等全身多個部位發現傷疤，顯示他長期遭受虐待。

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