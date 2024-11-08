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川普回歸對台恐是「雙面刃」！　CNN點出2大關鍵議題

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普第二任期的施政方向，吸引全球關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN撰文分析，川普（Donald Trump）第二任期將對全球關鍵地區產生什麼影響。文中指出，對於台灣而言，川普勝選將成為「重大不確定性的來源，以及潛在的雙面刃」，而國防與經濟更是雙邊關係的2大關鍵議題。

台灣：國防與經濟問題佔主導地位

亞洲的選舉觀察人士認為，對於台灣而言，川普勝選是重大不確定性的來源，以及潛在的雙面刃。

台灣總統賴清德已經發布聲明，恭賀川普與范斯勝選，並且感謝拜登與賀錦麗的堅定支持。他強調台美情誼的重要性，並稱台灣將「繼續與新的美國政府及國會密切合作，為台美關係創造新的篇章。」與此同時，台灣主要反對黨、傾向與北京建立更溫情關係的國民黨，也表達充滿希望的前景，相信川普的經驗能夠為「更穩定的雙邊關係」及美台更緊密合作鋪路。

不過，川普曾經表示，台灣應該要為美國國防支援付更多錢，這可能重塑雙邊夥伴關係，並且對台灣施加壓力。除了國防以外，經濟問題又進一步加劇潛在的緊張局勢。川普多次指控台灣「偷走」美國晶片生意，甚至威脅對台灣出口的晶片課徵關稅。但分析人士表示，台灣遠遠不是偷竊，而是透過遠見、努力與投資，發展出自己的半導體產業。

台灣如今面對著川普「優先事項不斷改變」的挑戰，必須持續平衡機運與不確定性。最終，對於美台關係的全面影響依然有待觀察，取決於「誰」向川普提供外交政策建議。

▼川普與習近平2019年在大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

中國：擔憂另一個川普任期的不可預測性

隨著北京帶著困惑與日益增長焦慮觀察本屆美國大選，數個月以來，他們許多人都為「川普勝選」做好心理準備。

在整個競選過程中，中國官員及官媒向民眾公開灌輸一種論述，也就是華府遏制中國崛起是「兩黨共識」。換句話說，「2名候選人一樣糟糕」。在一個以媒體控制日益嚴格聞名的國家，上述觀點與「美國政治兩極分化又暴力」的訊息深植人心，跟習近平鐵腕統治的「團結與穩定」形成鮮明對比。

北京其中一個常見觀點是，相較於拜登政府倡導、美國與盟友的團結抗中戰線，川普的「美國優先」政策能夠讓中國在戰略上受惠，但他的不可預測性也是許多中國官員輾轉反側、揮之不去的噩夢。一些官員私下擔心，才剛剛恢復的美中對話可能中斷甚至完全停止，如果成真，恐怕對於雙方與世界產生衝擊，包括經濟、軍事、打擊毒品芬太尼（fentanyl）及氣候變遷等領域。

對於那些生活與工作與美國更加緊密相關的人而言，川普第二任期似乎更讓人不安。川普對於新關稅與移民的競選言論，已經驚動了中國的學生與出口商，甚至駐中國的外媒記者，他們依然記得，川普決定把多名中國官媒記者踢出美國，引發新一輪的針鋒相對，導致14億人口的中國如今只剩下20多名美國記者。

▼川普的第一任期，經常被媒體形容為充滿不確定性。（圖／路透）

▲▼美國前總統、共和黨總統參選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

除此之外，世界其他地區，也正在觀察與評估美國新政府的前景。對於俄羅斯而言，華府未來烏克蘭政策的不確定性，削弱了對於川普回歸的樂觀態度。在中東地區，儘管以色列歡迎川普再度入主白宮，其他國家卻都惶恐不安。
歐洲領袖們更是面臨安全成本增高、北約資金等問題。

在朝鮮半島，美國的制衡力量可能產生變化，川普被認為有可能減少駐韓美軍人數、要求首爾為美國安全保障支付更多費用、減少甚至停止美韓演習，甚至與金正恩再度展開高峰會。

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