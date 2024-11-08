俄飛官同學會「77人差點全滅」！　蛋糕、威士忌都被摻毒

▲謝梅諾夫企圖毒害77名俄羅斯飛官。（左圖／俄羅斯總檢察長辦公室；右圖／Telegram@Fighterbomber）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一間飛官學校舉辦同學會，77名校友共襄盛舉，其中許多人都有前往烏克蘭作戰。不過，他們正要享受美味餐點時，卻發現蛋糕與威士忌的送貨員非常可疑，隨後果然驗出毒藥。

綜合俄媒報導，本案發生在去年10月，隨著34歲嫌犯謝梅諾夫（Yegor Semenov）即將接受軍法審判，再度獲得媒體報導。

謝梅諾夫購買蛋糕與威士忌後，假裝是外送員，把餐點送到阿爾馬維爾高等軍事航空學校（AVVAKUL）的同學會。他宣稱一名不克出席的校友請客，卻無法說出此人真實姓名。現場高階軍官對此產生懷疑，在致電蛋糕店之後，立即通報當局。

На Егора Семёнова, подозреваемого в попытке отравления лётчиков в Армавире, возбудили уголовное дело по статье «Теракт».



По версии следствия, Семёнов доставил отравленный торт и ящик виски на праздничное мероприятие выпускников Армавирского военного авиационного училища.… pic.twitter.com/B0sWs17qEd — Erika (@erika_tiramisu) October 26, 2023

據悉，蛋糕與威士忌被摻入大量藥物「cordiamine 」，可能引起癲癇、抽搐、心血管緊迫、急性呼吸道問題。

當局追查監視器畫面與人臉辨識系統後，在斯塔夫羅波爾什帕科夫斯科耶機場（Stavropol Airport）逮捕準備離境的嫌犯。據悉，謝梅諾夫來自被俄軍佔領的梅利托波爾（Melitopol），2022年獲得俄羅斯公民身分，2023年被烏克蘭情報單位招募為間諜。

謝梅諾夫被指控叛國罪和恐怖主義罪，即將在羅斯托夫（Rostov-on-Don）接受軍法審判，如果定罪，可能面臨終身監禁。