川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」！　衛報：很難預測

▲川普第二任期即將展開，中國準備迎接未來4年的不確定性。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

隨著川普再次入主白宮的消息塵埃落定，中國準備迎接未來4年的不確定性，以及與美國的不穩定關係。倫敦智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）高級研究員于潔（Yu Jie）更認為，美中「貿易戰將比川普第一屆任期更糟糕」。

《衛報》，川普即將展開第二任期之際，中國正努力應對艱難的經濟情況，華府跨黨派的鷹派觀點也根深蒂固，這些都將對北京構成挑戰。

北京大學國際關係教授王棟表示，「川普2.0可能比2017年的版本更具破壞性。」與第一任期相比，他在競選期間的觀點沒有太大變化，「但國內情勢與國際環境劇烈改變……在川普2.0期間，中國與美國可能不斷發生摩擦與衝突。」

貿易戰「將變得更糟糕」

分析人士指出，川普對於中國的態度很難預測。在第一任期，他稱讚習近平是偉大領袖與自己的朋友，也主導一系列鷹派政策，並且對中國發動貿易戰，使得世上前2大經濟體，陷入對抗局面。

如今，中國經濟狀況比當年糟糕許多，習近平很可能希望避免貿易戰重演，但恐怕不太走運。柏瑞投信（PineBridge）就向《路透社》透露，川普承諾對所有中國商品課徵60%關稅，可能影響價值5000億美元的中國商品。

于潔透露，北京數個月以來都在為川普勝選做準備，試圖提前減少對美國的依賴。其中一個方法是增加中國與「南方世界」（global south），也就是開發中亞洲、非洲及拉丁美洲國家的貿易額。由於獲取最先進半導體生產技術的方法受限，也開始關注自己打造替代品。



對台立場不明確

另一些分析師認為，川普處理地緣政治的非正統做法，可能成為北京的機會。上海復旦大學國際問題教授沈丁立說，只要川普在白宮，「台灣就不會有暴力。他將會達成協議」，但協議是否被北京或台灣接受，又是另外一回事。

《衛報》指出，川普對於台灣的立場一直很不確定。在川普的第一任期，美國增加對台軍售，解除美台官員接觸限制。但今年稍早，他質疑美國對台灣的持續支持，指控台灣「偷走」美國的半導體產業，還提議台灣應該向美國支付保護費。

川普曾承諾，如果中國試圖封鎖台灣，他將對中國課徵150%至200%的關稅，但被問及是否為此出動武力時，他表示沒有必要，因為習近平「尊重我，而且他知道我很瘋。」不過，這種做法依然帶有複雜性，因為中國也有數百間的台灣企業，恐怕很容易受到連帶影響。