關注捷運樹林萬大線進度　侯友宜：力拚如期如質完工

▲新北市長侯友宜 。（圖／資料照／記者崔至雲攝）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜昨（7日）下午率市府團隊赴新北市議會進行市政總質詢。針對議員關心捷運樹林萬大線工程進度，侯友宜表示，目前880A段工程已順利決標發包，880B段預計今年底可順利決標發包，施工團隊會加速工程進度，力拚如期如質完工，將能大幅提升居民通勤學方便性。

對於議員建議樹林交流道增設南下匝道，侯友宜表示，針對該區會做好通盤性檢討，並責請交通局完成模型評估提供城鄉局參考，於大柑園地區開發計畫預先保留空間。至於鶯歌區鶯桃路替代道路施工進度，捷運局長李政安說明，由於部分路段用地屬桃園市管轄，將持續溝通規劃替代方案。侯友宜責請相關局處持續和桃園市溝通協調，以利疏導區域交通。

有關鶯歌區公八公園地下停車場進度，侯友宜表示，將積極向中央爭取經費，於明年招標，並完善鄰近捷運站周邊交通以利轉乘用途。同時，對於議員關心鶯歌汪洋居古蹟修復工期，侯友宜表示，目前已和文化部文化資產局溝通並爭取修復資源，預計明年上半年完成騎樓修復以利民眾通行。

針對永和區大陳都更公共及公益設施規劃，侯友宜表示，會爭取設立活動中心並增加公益回饋空間，並評估優先規劃中繼宅、托老中心、幼兒園等公共設施。

另外，有議員建議設置深坑運動中心，侯友宜表示，為讓深坑居民有室內運動場所，會在深坑輕軌的設計規劃過程中，隨著捷運站的開發，評估保留空間進行規劃。