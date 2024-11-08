表揚仁愛、中山區里鄰長　謝國樑：市府編列預算挹注建設

▲基隆表揚仁愛、中山區里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區、中山區績優里鄰長表揚活動今（8日）在長榮桂冠酒店熱鬧登場，市長謝國樑頒獎給兩區共134位績優里鄰長，感謝大家平日在基層為民服務，並表示市府編列預算挹注里鄰建設，期盼與大家攜手讓基隆成為更有愛城市。仁愛及中山區績優里鄰長表揚活動，除了安排震撼人心的戰鼓表演，隨後由仁愛區長李昆達、中山區長許雅紋與多位里長共同擔綱演出的「桃花過渡」傳統戲曲歌舞，更是讓表揚活動帶入一波高潮。

謝國樑首先感謝大家帶來充滿活力且讓人驚艷的表演，並肯定里鄰長們平日在基層為民服務的辛勞；他還指出，里鄰長們平日為市政、里鄰投注許多心力，市府也特別針對里鄰長們提出的建議，首度在2025年編列1.6億元預算，包括里鄰環境改善等，這是市政府與里鄰合作的最佳案例，希望在大家的緊密配合之下，共同將基隆打造成更有愛的城市。

在今日接受謝國樑表揚的134位里鄰長，都為社區付出了無數心力，例如仁愛區玉田里的闕美玉里長，擔任里長近50年來，她不僅積極推動玉田里守望相助隊，維護里內治安，還多次榮獲內政部全國治安標竿社區獎，為里民創造一個乾淨、舒適的生活空間，付出的心力令人感動。

另外，中山區太白里的鄭吉雄里長就任5年多以來，積極成立社區關懷據點，致力爭取里內的各項軟硬體建設，包括增設活動中心廁所、將空地活化為公園，以及增加健身設施等，同時結合白米甕炮台周遭地區的導覽服務，推動在地觀光產業，為社區注入新的活力。