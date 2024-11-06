24歲警蘇昱鴻值班台被撞死！獲頒總統褒揚令　從優撫恤2千萬

▲基隆八堵分駐所24歲警員蘇昱鴻值班時被撞死，基隆局長頒發總統褒揚令。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市警察局第三分局八堵分駐所24歲警員蘇昱鴻今年2月29日，在值班時遭偷開貨車的簡姓男子撞死，不幸因公殉職，今(6)日基隆市警察局局長翁群能親至蘇昱鴻家中轉頒致送總統褒揚令，並由蘇員父母及妹妹一同代表接受。另因蘇員已符合修法後「因公殉職」的條件，已在10月21日發給慰問金2000萬元。

回顧此案，家住新北市的簡男今年2月29日晚間，先在貢寮澳底漁港附近偷走一輛小貨車，接著沿台62往基隆方向一路狂飆，先撞死騎重機的巡路員劉冠群後，又撞進基隆八堵分駐所，當場將在值班台值勤的員警蘇昱鴻撞死，簡男棄車逃逸跑了1.3公里後，遭台鐵4248次區間車撞擊，當場死亡。檢方認為，因簡男患有急性精神病，加上人已死亡，故給予不起訴處分。

▲蘇員在值班台上班時，被貨車撞死，送醫搶救不治。（圖／資料照）



今天基隆市警察局局長翁群能於親率該局人事室主任、第三分局分局長等人，至故警蘇昱鴻家中轉頒致送總統褒揚令，表彰其為國家社會的卓越貢獻與奮鬥不懈的無畏精神，由故警蘇員父母及妹妹一同代表接受，過程莊嚴隆重。

另有關警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，業經行政院113年9月4日修正公布，調增員警執行勤務遭受暴力或意外危害致死亡或殉職者，發給其遺族慰問金由新台幣1,200萬元至1,400萬元，提高至2,000萬元，修正施行前，已符合發生時發給慰問金條件，尚未申請之案件，得依修正施行後規定辦理，故蘇昱鴻案符合本修正要件，基隆市警察局依修正新法協助家屬申請，並經內政部警政署10月21日核准發給2,000萬元在案，給予遺族更適宜之照護。

以下為總統褒揚令全文：

基隆市警察局第三分局八堵分駐所警員蘇昱鴻，慈愷節孝，貞毅誠悃。少歲矢願警勤治安持護，立意匡維社會秩序，卒業台灣警察專科學校，復通過公務人員特種考試警察人員四等考試，黽勉奮進，淬勵自彊。平素持秉扶危振濟理念，悉心毒品藏匿偵查，戮力竊盜刑案巡緝，敏捷任勞，敬業弗遷。詎料民國一一三年二月二十九日，擔承駐地戒守要務，突遭車輛惡意衝撞，不幸茂年殂逝。嗣獲追頒三等楷模獎章殊榮，赤忱篤志，踐義抒忠；遺緒遐舉，允足矜式。應予明令褒揚，用彰勤藎。