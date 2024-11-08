表揚3區155績優里鄰長　謝國樑盼大家作市政好夥伴

▲基隆市表揚3區155績優里鄰長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府昨（7日）在長榮桂冠酒店表揚中正、暖暖及七堵區績優里鄰長，市長謝國樑親自頒獎給155位獲獎代表，感謝大家平日在基層為民服務，也期許大家繼續作為「市政好夥伴」，攜手共創更美好的基隆市。

謝國樑指出，接受表揚的里鄰長，包括中正區68位、暖暖區35位及七堵區52位，獲獎的里鄰長們為社區付出了無數心力；而自他上任以來，便積極與里鄰長緊密配合，大家組成堅實的里鄰團隊，希望日後大家繼續當市府的市政好夥伴。

在7日接受謝國樑表揚的155位里鄰長，都為社區付出了無數心力，例如中正區正濱里的林耀基里長，擔任里長已長達38年，他不僅積極推動里內活動中心的建設，還成立了正濱地區的四里巡守隊，長期關懷弱勢團體，讓每一位居民都能感受到溫暖的關懷。

另外，暖暖區碇和里的林香里長，自1994年以來，已服務超過20年。他深入社區，關心每一位居民，並創建了中興社區的C級巷弄長照站，讓鄰近的長者能夠參與各種活動，並提供餐食，讓年輕人在外工作時能夠更加安心。

還有七堵區友二里的蘇秋福里長，平日裡全心全意為民服務，無論是水溝不通、路燈不亮，還是道路不平，他都積極處理，並帶領環保志工每月定期清理環境衛生，讓里內始終保持乾淨整潔，造福鄰里，成效有目共睹。