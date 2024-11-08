報名要快！「永靖謝平安」12月登場　小龍女合體將再掀高潮　

▲（右起）林襄、琪琪、李多慧今年將參與永靖謝平安家年華。（圖／味全龍提供）

記者唐詠絮／彰化報導

小龍女來了！年度文化盛典「永靖謝平安家年華」將於12月中旬登場，除經典的各村神尊遶境祈福活動、千人封街搓湯圓及市集等活動，主辦單位今年更加碼邀請職棒味全龍啦啦隊員李多慧、林襄、琪琪等球星到場，而為改善去年平安桌供不應求狀況，今年成美文化園擴大開放民眾認桌，10人吃平安宴遊成美園，報名至11月15日截止。

▲永靖謝平安活動年年湧入萬人參加。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

為感謝神明護佑豐收，農村都有「謝平安」的傳統，除了謝神、也會辦桌宴客，感謝親友鄰居「相放伴」幫忙，從敬天愛地延伸到對人的感謝。為凝聚更多永靖人對故鄉的感情，豐富永靖文化內涵，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年開始促成地方聯合舉辦謝平安慶典，地方人士近年也透過擲筊請示永安宮主神，將每年國曆12月的第二週六日訂為謝平安家年華舉辦日。

今年主辦「永靖謝平安家年華」盛典的永靖共好協會、永靖鄉永安宮、頂新和德文教基金會及及成美文化園，除了規劃經典的各村神尊遶境祈福、千人封街搓湯圓、梅花平安宴、扮仙戲、煙火秀、夜遊成美園及市集等精彩活動，基金會也將邀請小龍女李多慧、林襄、琪琪及球星到場同樂。

由於去年慶典吸引上萬人湧入永靖鄉且出現梅花平安宴供不應求的情況，負責平安宴籌備的成美文化園今年特別擴大開放外地民眾認桌，並邀請南彰化辦桌經驗超過上萬桌、30年豐富經驗的總鋪師規劃道地菜色，認桌以10人為單位，吃梅花平安宴、搓湯圓、遊成美園，報名11月15日截止。訂餐資訊可查詢：https://www.cmcp1885.com/event/164.html。

▲李多慧將參加彰化永靖謝平安活動。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲▼林襄及琪琪將參加彰化永靖謝平安活動。（圖／味全龍提供）