甩棍砸檳榔攤逃逸！囂張男「自報姓名」　警半小時逮人　

▲彰化男尋釁持甩棍砸毀檳榔攤。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市員水路1間檳榔攤驚傳遭砸！昨天(7日)深夜，23歲劉男因為與檳榔攤老闆的兒子有糾紛，持伸縮甩棍，前往砸破玻璃門、室內器具也砸毀，犯案後囂張對店家撂下自己姓名後逃逸，警方調閱監視器，火速找到劉男到案說明，偵訊後依毀損罪嫌送辦。

這起砸檳榔攤事件，被網友上傳到「黑色豪門企業」，從曝光的畫面中可以看到一名身穿白色上衣男子手持甩棍，衝進檳榔攤內，先是大力砸毀左右兩邊大門，再衝進店內狂砸再跑出店外，此時店內至少有3人嚇得走到大門前，男子再轉身嗆聲的說了幾句話，接著便大搖大擺離去。

▲彰化男尋釁持甩棍砸毀檳榔攤。（圖／民眾提供）

附近有民眾目擊，當天看到有3名男子分別騎2輛機車，其中一名穿白色上衣的男子未戴安全帽，下車後跑進檳榔攤砸店，砰砰聲響嚇壞了附近的居民，砸完店3人便快閃離去。店家老闆娘說，劉男逞凶還大嗆自己的姓名，真的太囂張了，友人也遭玻璃割傷，店內因為慘被砸毀，只能拉下鐵門暫停營業。

警方據報後立即調閱監視器，30分鐘內便找到該名砸店的劉姓男子，當天他是是被友人騎機車載到檳榔攤對面，由朋友幫忙拍攝，據悉，劉男與檳榔攤兒子友曾發生糾紛，心裡一直憤憤不平，才會前往砸店，警詢後，依毀損罪嫌送辦。