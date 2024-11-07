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紡織廠老董重金捐200多輛救災車　跨海送往烏克蘭前線救大兵

記者唐詠絮／彰化報導

烏俄戰火2022年至今持續延燒，造成烏克蘭百姓流離失所，台灣人道援助不曾中斷，伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮用行動展現「Taiwan can help」，去年募得140輛各式救災車輛馳援，今年再度募得逾60輛退役的消防車、救護車及皮卡等各式救災車輛，將於本周六9日於伸港鄉公所舉辦捐贈儀式，未來希望政府或相關民間機構接手，讓愛延續下去。

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝．以下同）

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

白璨榮去年收購報廢救災車輛，耗資千萬元翻新，上頭印有兩國國旗，首批運往烏克蘭的48輛車中，有6輛消防車、20輛救護車、13輛四輪傳動車、9輛復康巴士。白璨榮指出，除了救災車輛外，各界捐贈的醫療器材、紙尿布和急救包等物資也一起裝入貨櫃，於7月13日隨船啟運，中途會先抵達波蘭，再進行轉運抵達烏克蘭。

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。

2023年10月烏克蘭傳回搶救畫面，一名英勇的士兵中彈，躺在印有「台灣與烏克蘭同在」愛心救護車上接受治療，已知該輛救護車單日搶救5名士兵，畫面曝光後，令白燦榮感到動容，他決定再捐贈各式救災車輛，進行人道救援。

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

白璨榮表示，烏俄戰爭持續激戰中，不僅百姓流離失所，就連物資也極度缺乏，儘管募得的援助車輛花了好幾個月整修，耗資千萬元，但他最開心的是「Taiwan can help」和國旗隨著救災車一同前進烏克蘭，發揮大愛無國界的精神。

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

白璨榮說，他之前捐贈的前3波救災車輛都投入在烏克蘭戰場上，這次第4波他再度由各縣市消防局與台電及東海大學等等民間團體、及他個人捐贈超過60輛各式救災車輛，包括消防車、救護車、雲梯車、四輪傳動車、人員運送車、復康巴士、平板卡車，全部都已翻修完成，將於11月底前跨海運到烏克蘭，展現台灣最真誠的一面。

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

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