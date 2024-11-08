女廁偷拍遭逮！他瞎扯屎在滾　檢查瀏海還自拍...慘被法官打臉

▲男子衝圖書館女廁想偷拍遭逮，判處5月徒刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名朱姓男子，遭女孩發現，在圖書館女廁內持手機拍攝如廁，但男子喊冤辯稱，當時想大便衝到圖書館男廁，發現是蹲式、很急又大不出來，便去女廁內無障礙廁所，由於手機有他在男廁整理儀容照片，法官認為當時肚子絞痛，怎會有時間在男廁所整理儀容，依犯無故攝錄他人性影像未遂罪，判處5月徒刑，可易科罰金。

依據判決書指出，朱男於2023年7月20日傍晚在某間圖書館，4樓自習室，朱男進入女廁無障礙廁所，想偷拍女生如廁畫面及身體隱私部位，一名女孩進到廁所內門縫看到，男子持手機鬼祟的在隔間牆空隙，立刻要求他交出手機，館員得知後立即通報警方到場。

朱男辯稱，自己當時肚子絞痛，但在男廁蹲式廁所上不出來，情急之下，才會去女廁的無障礙廁間上坐式廁所，當時女孩推開門時，手上拿著行動電話，所拍到的照片，1張是不小心拍到自修室的桌子，另一張是在男廁時整理儀容，不小心拍到男廁的門。因此遭到法官打臉，真的很難想像因肚子絞痛出於急迫，怎麼還會有時間拍下檢查瀏海或整理儀容的照片。

女孩在庭訊時哭著證稱，「我不認識被告，亦與被告無任何糾紛」，「辯護人有提到金額來調解，我覺得這是對我的污辱，我不接受金錢賠償；我只是想好好讀書，沒人想要出門發生不好的事，我在本案受到的心理煎熬不比被告來得輕鬆」，如果被告認罪，我可以接受附條件緩刑等語。

法官審酌，被告並無前科紀錄，為圖一己之私欲，竟欲以行動電話拍攝告訴人之性影像，欠缺對他人隱私權之尊重，犯行將恐使使用圖書館之人感到不安，依犯無故攝錄他人性影像未遂罪，判處有期徒刑5月，可改易科罰金。扣案的行動電話沒收。全案可上訴。