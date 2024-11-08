滿意度問卷「有人向木瓜下跪」　誹謗彰基總院長！名醫判拘50天

▲彰化基督教醫院外觀。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

曾任職彰化基督教醫院的楊姓醫師，2年前稱受到基督長老教會總會所託，在社群聊天室發布一份「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷，彰基總院長陳穆寬認為，內容對他及院方有諸多不實指控，因而提告。彰化地院審結，依犯散布文字誹謗罪，將楊判處拘役50日，可易科罰金，全案可上訴。

判決書內容指出，陳自2018年起擔任彰基院長迄今，楊醫師則於2020年8月至2022年6月底擔任彰基住院醫師，於2022年6月4日14時16分許，於「surveycake」網路問卷平台，佯稱受台灣基督長老教會總會之託，而陳的任期已於2021/12/31結束，目前彰基因疫情尚未根據財團法人醫院規定，對新任院長進行公開遴選，目前由陳院長暫時延任。在此調查各界對彰基新任院長的人選期待問卷，共15題。

問卷中指出「總醫師、住院醫師曾因細故遭到開除」、「麻醉科主任曾向木瓜下跪」指摘陳專斷獨行負面情事。並於建立問卷後，即將問卷網址張貼在通訊軟體LINE群組「彰基人聊天室」（群組成員人數397人）內，使該群組成員得以點擊網址連結至上揭網路問卷平台觀覽本案問卷，足以貶損陳穆寬在社會上之評價，而妨害其名譽。

彰化地院審理時，證人蕭醫師、趙總醫師、皆未能證明問卷內容是真的，麻醉科謝主任也證述，「沒聽到醫護人員有反映過這件事，如果只是私底下口聞傳言，我沒聽到就沒有處理」。蕭醫師也說，住院醫師遭到開除的原因，並因為訂錯早餐，謝主任也並未聽過有誰向陳下跪。

法官審酌，楊明知現今社會網際網路無遠弗屆，傳送資訊迅速，竟輕率於網路上藉由問卷方式散布誹謗文字，貶損告訴人之名譽，所為實不可取。並考量被告犯後未能坦認自己錯誤，迄今並未取得告訴人諒解，依犯散布文字誹謗罪，判處拘役50日，可易科罰金，全案可上訴。

另外民事庭部分，彰化地院一審判楊敗訴，須在報紙刊登陳勝訴的消息；二審認為強制楊男登報，恐生自我否定、自我羞辱等負面效果，有侵害憲法保障自然人思想自由及不表意自由之虞，撤銷一審判決，改判楊男勝訴，陳不服再提上訴到最高法院，發回台中高分院更審。