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國立大學教授「狂怨低薪」卻沒離職！　他一查震驚了

國立大學教授怨低薪！　他一查嚇傻：委不委屈？

▲台灣高等教育人才流失問題已存在許久，因此大學教授的待遇也備受關注。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

台灣高等教育人才流失問題已存在許久，因此大學教授的待遇也備受關注。近日有網友分享，在上課時台上的老師一直抱怨，國立大學教授低薪，不過講了半天也都沒有離職，原PO則好奇「教授年薪260萬，委不委屈？」

該名網友近日在PTT八卦版發文指，上課時台上的老師一直抱怨，國立大學教授低薪，說這就是台灣高等教育人才流失的重要問題，「不過講了半天他都沒有離職…教授年薪260萬，委不委屈？」

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文中他還貼出一張國立政治大學專任教師薪資及退休表，可看到政大教授加計彈薪之全年薪資最高有263萬9685元，最低有188萬145元，教授法定全年薪資（含年終工作獎金）最高有179萬9685元，最低則有155萬6145元，另外，教授年資滿25年的月退休金有5萬5494元，年資滿30年的月退休金有6萬4743元。

此文一出，便掀起熱議，網友紛紛表示「一個月20萬，還低薪？」、「兼一堆有的沒的，明明超賺」、「這種工作型態加薪水，超爽的好嗎」，但也有人認為「最高才這樣真是屈就」、「這是正教授欸，你以為很好升？」、「沒那麼好拿好嗎？規定一堆」、「最高才這樣，國外同等級都比這高」。

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