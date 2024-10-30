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我國漁船欠繳管理費遭模里西斯扣押　船東留3外籍移工當人囚還不給薪

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

外籍漁工人權保障聯盟今（30日）揭露，我國籍新聯發168號漁船因經營者積欠當地代理商費用，船隻自前年11月起遭扣押於東非模里西斯路易士港口，有3名印尼籍漁工被經營者強制留下顧船至今，更積欠自113年1月迄今之薪資，致其無法返國。監察院質疑，為何把經營困境轉嫁壓迫底層的遠洋漁船上外籍漁工？嚴重影響漁工權益。究實情為何？監察委員紀惠容已申請自動調查。

外籍漁工人權保障聯盟今召開記者會指出，新聯發168號漁船於2022年11月19日起滯留於模里西斯路易士港，雇主積欠11名印尼籍漁工長達10個月工資，食物供應不足，漁業署於2023年9月23日以該船經營者疑涉違反人口販運防制法案移送屏東地檢署偵辦，雇主違反遠洋漁業條例規定，遭罰新台幣25萬元，並收回漁業證照2個月。

對於相關案情，監察院表示，據訴，我國籍新聯發168號漁船停泊於模里西斯路易港，因經營者積欠當地代理商費用未清償，船體已遭模國當地法院判准扣押，但該船所有權移轉尚在該法院程序進行中，該港港務單位要求需要有人顧船，台灣經營者將船上原有之3名印尼籍漁工自112年11月起留下顧船且無法下船已快1年，也積欠自113年1月迄今之薪資，致其無法返國。

監察院質疑，為何把經營困境轉嫁壓迫底層的遠洋漁船上外籍漁工？嚴重影響漁工權益。究實情為何？監察委員紀惠容已申請自動調查。

紀惠容指出，本案疑涉違反人權與勞力剝削等問題，農業部及所屬漁業署有否落實查核外籍漁工及對漁船的監督管理？以及是否僅採信船東之說辭，未能即時登船實際查看，錯失調查良機？有無對漁工進行庇護安置？如何協助其追討遭積欠的薪資？有無積極保障船上漁工之勞動人權？處理過程是否有涉有違失？均有深入瞭解之必要。

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