321巷藝術聚落　台南食農教育創新成果展

▲321巷藝術聚落將於11月9、10日下午2-6時，壓軸推出以台南400「食農、永續、教育」為主題，由社造精神出發，推出台南食農教育創新成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台灣設計展即將接近尾聲，衛星展區321巷藝術聚落將於11月9、10日下午2-6時，壓軸推出以台南400「食農、永續、教育」為主題，由社造精神出發，推出台南食農教育創新成果展，設計一系列「幸福餐之謎議題式桌遊」與有趣的永續飲食體驗，讓參與的民眾透過沉浸式體驗，了解食農永續議題。

此次的台南食農教育創新成果展，由文化部、台南市政府文化局指導，台南企業文化藝術基金會連結玩轉學校、工研院、股份漁鄉共同策辦，展現台南永續教育創新教案之創新成果。

「幸福餐之謎議題式桌遊」是台南企業文化藝術基金會串聯玩轉學校與台南市一線的18位國小老師聚焦在校園中最有感的「剩食」議題，掌握愛玩是人類的天性，透過設計讓議題成為好玩又好用的「議題式遊戲」，老師們透過近一年一系列工作坊的腦力激盪，把社會與環境等議題融入在情境遊戲中，最終設計出以議題故事文本及五大角色-瀕臨絕種的小學生代表團、河馬幸福營養師、老鼠廚餘回收商、章魚哥美味大廚及山羊老師，透過遊戲引導團隊合作、溝通談判，深度思辨探索，搭配反思與行動方案，最後解決問題，期望讓遊玩的大小朋友一同透過遊戲的方式，深度了解議題，思考與食物的關係，啟發孩子對世界的責任心與關懷。

為能更生動有趣的呈現食物轉型正義的主題，展區也特別邀請崑山科大視傳系焦聖偉助理教授帶領學生，運用粉筆於展區地面與黑板繪製食農教育創新的各項SDGs與環境友善的主題圖案，工研院並提供石頭紙400張印製幸福餐盤底圖，民眾可自由選印章蓋入餐盤中，完成可透過優惠劵到幸福學校攤位兌換。完成幸福餐之謎桌遊完整體驗，並可以獲得幸福學校口味冰淇淋一隻。

為讓體驗更豐富立體，工研院以「永續x鳳梨綠經濟」為主題，特別設計鳳梨氣泡飲品與鳳梨酵素手工皂DIY，從有趣地動手體驗中，引導民眾認識飲食文化與環境及農業的連結，傳遞感恩土地、感謝農民、謝謝食物的理念。希望引發大家思考「學校營養午餐發生什麼事？」，將教育議題與美食體驗結合，並透過命名活動引發民眾對於學生飲食健康與支持在地農業的討論。長期致力於食魚教育的股份漁鄉也特別以虱目魚的全魚利用為主題，設計虱目魚分切體驗與文蛤吊飾DIY動手體驗，促進認識友善養殖與漁業的永續發展。