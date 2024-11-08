台鐵全台35車站推出攤車出租　租金最低250元起

▲台北車站試辦攤車出租銷售便當。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為活化車站空間，並提供民眾更便利服務，台鐵公司盤點台北、板橋、台中、台南、屏東、花蓮和台東等全台35個車站，提供49個據點開放攤車短期出租，除了企業行號、法人等，也開放自然人申請，租金最低為半日250元起、全天500元起，提供車站多元服務。

台鐵公司資產開發處副處長張育誌表示，現代人的生活方式轉變，旅客對車站需求不僅限於交通功能，也希望車站能夠在通勤或旅行途中提供快速便捷的服務，台鐵即起將在全台沿線包括台北、板橋、汐止、瑞芳、鶯歌、苗栗、台中、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等站35個車站，提供49個據點、50個攤位開放攤車短期場地空間出租，申請對象除了政府機關、公營事業機構、學校、法人、團體、公司行號外，也開放一般民眾、自然人申請。

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張育誌表示，攤車出租考量通勤旅客特性，可全天租用，也提供半日承租優惠條件，租用者可選擇人潮最多的上班或下班通勤時段承租，可做更好的調配和減少承租成本，其中攤車租半日為250元至2500元、全日為500元至5000元，適合小型商店、餐飲攤位、文創商品等多種業態，攤位考量視覺統一，將採用統一色系或主視覺。

▲台鐵公司資產開發處副處長張育誌。（圖／記者李姿慧攝）

張育誌表示，今年9月起已在台北站試辦，目前已有便當攤位進駐，攤車出租希望以提供現成、快速服務給旅客為主，目前也已陸續有廠商接洽中。

台鐵公司強調，攤車短期場地空間出租，不僅創造多元複合式車站使用模式，也提供旅客更多元且便利的生活服務，希冀將食、衣、住、行集合一體，創造車站多元服務活化的新典範模式。未來將持續觀察市場反應及旅客需求，並積極邀更多優質商家參與，豐富車站服務內容。盼透過全新攤車短期場地空間出租服務，提升車站服務價值，也讓車站成為旅客生活的一部分。