台鐵EMU3000新自強號座椅將換新　11／21起5站巡迴試坐投票

▲旅客頻反映台鐵EMU3000型新自強號座椅不舒適。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

極簡黑白設計的台鐵EMU3000型新自強號，曾獲日本Good Design「最佳世界百大」、德國iF設計大獎，不過座椅卻頻遭旅客反映不舒適，台鐵研擬改善座椅，11月21日起，將陸續在台東、花蓮、台北、台中和高雄等5站舉辦新座椅試坐體驗和線上投票，選出最舒適座椅，並在扶手增設充電插座。

EMU3000型美學新自強號車型設計頻獲世界大獎，不過座椅舒適度卻遭詬病，不少旅客反映搭乘時間越長，腰酸背痛、腰疼情況越嚴重，台鐵也已著手研擬座椅改善，日前委由廠商重新設計座椅樣品出爐，針對頭、頸及腰部重新塑型，優化椅背頭部支撐，更符合人體工學方式提升座椅舒適度，同時座椅扶手也增設TYPE-A跟TYPE-C充電座。

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不過為了更了解民眾接受度，台鐵也首度試辦座椅改善投票活動，開放民眾試乘體驗，規劃在全台5車站巡迴並開放試坐旅客掃QR Code線上投票，希望選出最舒適座椅。

▲立委黃建賓日前試坐台鐵EMU3000型新座椅。（圖／翻攝立委黃建賓臉書）

台鐵公司表示，台鐵已委請座椅專業廠商進行椅背人體工學之優化，為廣納民眾乘坐感受，預計於113年11月21日起開始，陸續於台東站、花蓮站(11月28日)、台北站(12月5日)、台中站(12月12日)及高雄(12月19日)等站，辦理座椅展示及民眾乘坐感受調查，每站將展示5天，民眾票選結果將納入台鐵公司後續座椅優化之參考。

台鐵公司強調，這次優化設計，除將重塑椅背線條以強化腰部之支撐與包覆性外，另將於座椅扶手處增設USB TYPE-A及TYPE-C充電插座，增加充電便利性。