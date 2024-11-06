台鐵票價調漲12／17再報董事會闖關　電費增逾4億元不納計算

▲台鐵票價調整案預計12月17日再補充資料報董事會討論。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價已凍漲29年，原定推動公司化改革後檢討票價，台鐵公司今年9月提報董事會後遭退回要求補充資料，迄今未再送董事會，台鐵預計12月17日補充資料後報董事會討論。不過台鐵票價調漲案遭交通部冷處理，董事會尚未通過，交通部長陳世凱日前已喊出明年春節前不調漲。

台鐵今年9月10日曾召開董事會首次審議票價調漲方案，討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%，不過遭董事會退回票價案修正，要求補充資料，主要是無法說服民眾，該案原訂10月報董事會，因資料準備作業延期，迄今未再送董事會，根據台鐵規劃，12月17日將召開董事會討論票價案。

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台鐵公司董事長杜微表示，目前正敲定董事和監察人開會時間，預計12月召開董事會，票價漲幅將不會納入電費增加4.56億元成本計算，後續將視董監事意見審查或調整，未來若順利通過後，將盡速提報交通部費率審議委員會審查。

杜微指出，台鐵公司化元年營收比去年好，包括票箱收入、附業和資產開發等，資產開發扣除一次性處分和移轉到償債基金後，收入比起去年仍有增加，但因台鐵面臨龐大折舊費用，公司成立後也必須要有資金籌措，因此帳面上仍是虧損，但這並非經營面問題，經營營收呈現成長趨勢。

台鐵工會秘書吳長智表示，他曾問過交通部長陳世凱台鐵票價調漲是玩真的還是假的，感覺交通部官派董事百般阻撓，部長告知是玩真的；台鐵公司化子法協商設有補貼機制，若凍漲29年的票價可以調整，現金流可先到位，若沒有調整要等補貼，政府補貼金額恐怕要2年後才會到位，影響公司現金流，站在台鐵公司永續經營立場來看希望可以調整，但政府補貼傳統鐵路凍漲，可讓人民有便宜的乘車選擇。