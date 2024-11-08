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預付川普保護費　路透：台灣擬「明年第1季」擴大軍購

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普先前曾表示台灣應該支付美國保護費。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）再次獲選下一屆美國總統，而他先前曾表示，台灣應該支付美國保護費，引發外界擔憂。美台商業協會會長韓儒伯向《路透社》表示，台灣可能透過提前進行大筆軍購，向川普表達台灣「無意搭便車」，且願意花錢自我防衛的決心。

根據《路透社》報導，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）受訪時指出，台灣很有可能在2025年第一季度啟動大型的軍購計畫，可能會向美國採購多種大型武器平台和大量彈藥。

川普會在明年1月20日舉行就職典禮，韓儒伯表示，「可以把這視為一筆預付款、一個引起注意的手段。」

美國一名前官員也認為，台灣極有可能會迅速推動與美國達成一項重大軍售協議，以吸引川普政府的支持，並消除他對台灣在半導體方面敲詐美國的疑慮，「台灣會希望迅速鞏固其忠誠，以贏得川普的關注。」

《路透社》還提到，目前幾名川普內閣人選都是台灣的有力支持者，包含前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）等。

匿名駐台消息人士表示，若是像歐布萊恩或蓬佩奧這樣的人入閣擔任要職，對台灣來說是件非常棒的事情，但台灣也需要展示其對國防支出的認真態度，明年新的一筆軍售交易將是一個向川普展示決心的極佳方式。

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