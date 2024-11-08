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哈利王子慘了！川普曾揚言「驅逐出境」　移民文件恐被公開

▲▼哈利梅根。（圖／路透）

▲哈利王子2020年與妻子梅根脫離英國王室，搬到美國加州居住。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普即將重返白宮，而在2020年移居加州的英國哈利王子（Prince Harry）可能要緊張了。川普先前曾放話表示，若哈利在移民表格上造假，就會將他驅逐出境。如今隨著川普再次當選，哈利的移民文件很有可能被公諸於世。

哈利王子2020年與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室，搬到美國加州居住，而他2023年在回憶錄《備胎》（Spare）中自爆年輕時吸毒，進而引發他持美國簽證的質疑。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主張哈利的自白可能讓他不具進入美國的資格，並向美國國土安全部（DHS）提起訴訟，要求公開哈利的移民檔案。法官今年9月裁定文件暫時保密，目前傳統基金會正對此進行上訴。

川普今年2月時曾說，若他再度當選總統，他就要驅逐哈利王子，而且不會像現任總統拜登（Joe Biden）那樣保護他，「我不會保護他（哈利）！他背叛了女王，這不可原諒！如果讓我決定，他就得靠自己！」

傳統基金會「瑪格麗特·柴契爾自由中心」（Margaret Thatcher Center for Freedom）主任加德納（Nile Gardiner）認為，基金會成功上訴的可能性很大，「我確實認為這很有可能發生，這是總統的權限，新任的國土安全部長也可以下令審查哈利的移民申請。」

加德納表示，拜登政府為保護哈利，無所不用其極，但這種保護將在川普上任後結束，「公開哈利的移民紀錄將傳達一個強烈訊息，就是法律應該對所有人一視同仁。」他預測這些檔案將在明年內被公開，而且由共和黨控制的國會，將會繼續要求公開這些資料。

曾協助前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的父母獲得綠卡的紐約移民律師懷爾德斯（Michael Wildes）則指出，若哈利的簽證被撤銷，他可能只有幾天的時間離開美國，但實際上川普的移民觀點比人們想像得更精明，「他或許會允許哈利留在美國，作為給查爾斯國王（King Charles）的一個人情。」

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