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曾說重返白宮會當一天獨裁者　BBC整理川普上任後「先做7件事」

川普將重返白宮，BBC整理，他曾承諾上任後會先做7件事。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

美國大選週三落幕，共和黨籍前總統川普成功復仇，擊敗民主黨賀錦麗，明年1月將重返白宮。此前面臨多項刑事訴訟的川普曾說，上任2秒後就會開除起訴他的特別檢察官，BBC也整理出，川普過去曾承諾過當選總統後會做的7件事。

BBC報導，川普在勝選演說中表示，他將以一個簡單的座右銘來執政，「做出承諾，兌現承諾。」強調將會信守承諾，但並未說明他會如何實踐自己的目標。

川普2023年接受福斯新聞訪問時，被問到他是否會濫用權力或是針對自己的政治對手，川普答道「不會，除了第一天」，他進一步提到，他上任第一天就要關閉邊境，「除此之外，我不會當一個獨裁者」。

BBC整理出川普在競選期間承諾，當選後會做的7件事，包括：

一、驅逐非法移民。川普第一任期開始打造美墨邊境高牆，他承諾上任後會將這座牆蓋完。據悉，拜登執政期間，跨越美國邊境的人數創下新高，有專家認為，川普大規模驅逐非法移民可能導致後遺症，包括法律和執行後勤挑戰，可能將減緩美國經濟成長。

二、經濟、稅收、關稅措施。根據出口民調，經濟問題是選民最關注的關鍵問題，拜登任內通貨膨脹來到高點，川普承諾會「結束通膨」，儘管事實上總統影響價格的能力是有限的；川普也承諾會全面減稅，也提議對大多數外國商品增收至少10%的新關稅，以削減貿易逆差，從中國進口的產品更要額外多收60%關稅。經濟專家警告，此舉可能導致物價上漲。

三、減少氣候法規。川普第一任期內取消數百項環境保護政策，也讓美國成為第一個退出巴黎氣候協議的國家。這次他也再次誓言削減相關法規，以此協助美國汽車產業發展；他也不斷攻擊電動車，承諾會推翻拜登鼓勵的轉向乾淨能源汽車的目標。川普承諾增加美國化石燃料的產量，還說上任第一天就會努力「鑽、鑽、鑽」，並希望開放北極荒野等地區進行石油鑽探，認為這能降低能源成本。

四、結束烏克蘭戰爭。烏克蘭被俄羅斯入侵至今，美國提供烏克蘭上百億美元的協助，川普曾大肆抨擊，承諾會透過談判，在24小時內結束衝突。川普也希望美國從外國衝突脫身，也承諾結束黎巴嫩的暴力衝突，但沒有說如何進行。

五、不簽全國性墮胎禁令。雖然多數共和黨州設有墮胎相關禁令，川普過去提名的大法官所組成的最高法院也推翻保障墮胎權益的羅訴韋德案，但川普在辯論時曾說，不會簽署全國性的墮胎法令為法律。川普認為各州應該有自己的墮胎相關法律。

六、赦免國會暴動被定罪者。2020年川普連任失利，他拒絕承認選舉結果，煽動支持者到國會山莊抗議，2021年1月引發死傷衝突，川普本人和參與暴動的民眾也因此被起訴、定罪，川普在競選期間淡化這場暴動的嚴重性，儘管他承認有人確實可能比較失控，但也說有些人坐了冤獄，表示當選後會釋放一些被定罪的人。

七、解雇特別檢察官史密斯。川普身陷豔星封口費和國會暴動等刑事訴訟，成為美國史上第一個被刑事定罪的前總統。起訴他的是由司法院任命的特別檢察官傑克史密斯（Jack Smith）。川普對相關指控一概否認，還稱是遭到政治迫害，曾說過上任後就會開除史密斯。


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