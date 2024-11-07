在野黨不再以法律案要預算？　柯建銘：有共識就解決「不需發誓」

▲卓榮泰邀朝野協商總預算案，會後柯建銘與傅崐萁握手達成共識。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

卡關逾一個半月的114年度總預算案，今（7日）在朝野黨團代表與行政院長卓榮泰協商後，做出三點決議共識，明天總預算案預計將順利付委。針對國民黨是否未來不會用法律案通過方式增加預算？民進黨團總召柯建銘說，「大家有共識以後就解決，不需要叫他們簽字發誓」。

柯建銘說，行政、立法之間的癥點就是，「行政院是負責預算編列，是權力分立原則，立法院不可能越俎代庖去提任何預算案」；他表示，《預算法》講得很清楚，要提預算大幅增加，一定要向行政院諮商，代表這個權力是行政院的，而且要找到財源才能立法。

「現在6月4日禁伐補償是用表決，大家沒有共識之下倒著走。」柯建銘表示，先立法違反權力分立原則，違反《憲法》70條、違反大法官釋憲264號、391號解釋以及《預算法》、《財政紀律法》，所以今天大家敞開心胸把這事情正面來看待，大家有共識的時候，所以要尊重行政院，行政院同意的時候當然是沒有問題。

柯建銘表示，其他關於公糧收購也是建請行政院在年底前提出方案，健保點值也是建請行政院在明年6月底前完成。柯強調，是建立在行政立法互相尊重的情況下，符合《憲法》原則、符合大法官釋憲、符合預算法，今天在意的是這事情，否則總預算案不可能為了這一點預算去卡住，毫無道理。

「預算要編列，民意代表會爭取是可以了解，但是也要有一個憲法原則，否則這樣可以的話，那傅崐萁的2兆也是可以？當然不行。」柯建銘說，今天把這話講清楚，要感謝各黨非常敞開心胸，原則上講清楚，氣氛非常愉快，終究結果是明天要付委。

柯建銘說，今天這問題大家講清楚後，所有問題就開了，這以後追求國家進步，大家在憲政原則、權力分立原則底下，大家追求國家進步。

媒體追問，剛剛說互相尊重，國民黨的意思是，以後不會用法律案通過就要增加預算？對此，柯建銘說，「大家有共識以後就解決，不需要叫他們簽字發誓」。