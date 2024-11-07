總預算案明付委！三黨代表簽字　柯建銘：沒有後悔與撤簽空間

記者陳家祥／台北報導

114年度總預算案卡關已逾一個半月，今（7日）在經過朝野黨團的代表與行政院長卓榮泰協商後，做出三點決議共識，明天總預算案預計將順利付委。對於民眾黨稱還要回去討論，民進黨團總召柯建銘說，講話直白一點，今天大家在行政院就是要付委，「不然今天大家簽什麼東西？這毫無疑慮的，也沒有後悔空間與撤簽的空間，大家都在這裡作證」。

▲行政院長卓榮泰邀朝野協商總預算案達成共識，民進黨總召柯建銘受訪。（圖／記者林敬旻攝）



▲總預算達成協議。（圖／記者皮心瑀翻攝）



行政院長卓榮泰今邀朝野黨團的代表協商，會後做出三點決議共識，對於禁伐補償每公頃6萬，行政院同意在明年追加預算的時候編列完成，以後逐年都在年度預算中直接編列；健保點值部分，有共識在明年6月30日達成給付0.95元目標。至於公糧收購部分，則要求農業部在12月31日前提出完整方案。

針對明天總預算案是否會付委？柯建銘說，講話直白一點，今天大家在行政院，氣氛非常良好、而且要善意解決，當然就是要付委，不然今天大家簽什麼東西？這毫無疑慮的，也沒有後悔空間與撤簽的空間，大家都在這裡作證。

柯建銘說，關於中央政府總預算付委的事情，全國所有政治精英就是這三黨，這問題可以卡這麼久，代表大家溝通有問題，大家講究的是一個原則而已，把原則講清楚，有一句話叫「庖丁解牛迎刃而解」，也就是要從癥點去解決。

「癥點就是，行政院是負責預算編列，是權力分立原則，立法院不可能越俎代庖去提任何預算案。」柯建銘說，預算法講得很清楚，要提預算大幅增加，一定要向行政院諮商，這代表這個權利是行政院的，而且要找到財源才立法。

「現在6月4日禁伐補償是用表決，大家沒有共識之下倒著走。」柯建銘表示，先立法這違反權力分立原則，違反憲法70條、違反大法官釋憲264391以及預算法、財政紀律法，所以今天大家敞開心胸把這事情正面來看待，大家有共識的時候，所以要尊重行政院，行政院同意的時候當然是沒有問題。

柯建銘表示，其他關於公糧收購也是建請行政院在年底前提出方案，健保點值也是建請行政院在明年6月底前完成。柯強調，是建立在行政立法互相尊重的情況下，符合憲法原則、符合大法官釋憲、符合預算法，今天在意的是這事情，否則總預算案不可能為了這一點預算去卡住，毫無道理。

「預算要編列，民意代表會爭取是可以了解，但是也要有一個憲法原則，否則這樣可以的話，那傅崐萁的2兆也是可以？當然不行。」柯建銘說，今天把這話講清楚，要感謝各黨非常敞開心胸，原則上講清楚，氣氛非常愉快，終究結果是明天要付委。

▲卓榮泰邀朝野協商總預算案，會後柯建銘與傅崐萁握手達成共識。（圖／記者林敬旻攝）