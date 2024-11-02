列車大誤點遭爆「號誌員操作失誤」　台鐵證實：將依規定懲處

▲11月1日台鐵列車大誤點，遭網友爆料是號誌員操作失誤 。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風來襲，台鐵北迴線、汐科站等多處路段出現災情，昨日有通勤族發現列車大誤點，甚至無車可搭。網友今日爆料，是號誌員操作失誤。對此，台鐵公司證實，昨天因七堵站號誌員操作失誤，導致部分列車延誤，將落實檢討及改善，並依規定懲處疏失人員。

有網友在臉書社團「靠北台鐵」發文指出，台鐵11月1日早上發生嚴重誤點，主要原因並非電車線故障，據一位車長透露，實際上是因為七堵站的號誌員操作失誤，將電車引導至錯誤的股道，導致列車需要退行後再回到七堵站。

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該網友表示，在這段時間內，所有從七堵南下的列車路線都被堵塞，包括從宜蘭回來的電車，造成北北基桃地區的南下列車，在尖峰時段大幅誤點，然而台鐵高層對外未提及，似乎在掩蓋事實，並包庇該號誌員。

台鐵公司回應，受康芮颱風影響，10月31日晚間七堵隧道口樹木倒塌造成路線異常，汐止至七堵間西正線停用，11月1日清晨恢復行車，該路段雖已由工務單位處理完畢，但尚需進一步查修，因此故未開放使用，僅使用東正線及中正線。

台鐵公司表示，當時七堵站號誌員因操作失誤，導致第1106次區間車進入西正線後需退行回中正線，才能進入七堵站，過程中其他上下行列車又僅能使用東正線，造成部分後續列車延誤。

昨天上午7時37分在台鐵公司群組通報此案，並列入事件摘要報告表，後續由運安處調查。台鐵公司表示，對於11月1日清晨列車恢復行駛初期，因需持續查道及整修路線作業等各項因素，列車有延誤情形，對旅客再致歉忱。

台鐵公司強調，並無隱匿情事，相關檢討及改善作為、教育訓練等將落實執行，包括疏失人員懲處以及司機員敘獎事宜也會依規定辦理，藉以落實行車安全保障。