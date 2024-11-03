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屏東鐵道文化觀光祭登場　台鐵開行彩繪列車及解憂號

▲▼屏東鐵道文化觀光祭登場開行藍皮解憂號。（圖／台鐵公司提供）

▲屏東鐵道文化觀光祭登場開行藍皮解憂號。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司攜手屏東縣府推動觀光，「2024屏東鐵道文化觀光祭」即起登場，不但有市集、鐵道老歌之夜，並於西勢、南州、林邊及佳冬站設置裝置藝術，開行「鐵道文化觀光祭」專屬彩繪列車及藍皮解憂號觀光列車。

10月27日屏東南國漫讀節閉幕後，昨(2)日正式交棒「2024屏東鐵道文化觀光祭」，昨晚正式開幕，由台鐵公司攜手屏東縣政府，導入各式藝術形式，呈現鐵道與文化的深度連結。

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觀光祭囊括市集、鐵道老歌之夜、噹噹派對親子日等活動，並於西勢、南州、林邊及佳冬站設置裝置藝術、開行「鐵道文化觀光祭」專屬彩繪列車及藍皮解憂號觀光列車，觀光祭也打造網美打卡聖地「藍皮意象館」。

▲▼屏東鐵道文化觀光祭登場開行藍皮解憂號。（圖／台鐵公司提供）

▲▼屏東鐵道文化觀光祭登場開行藍皮解憂號，並打造藍皮意象館。（圖／台鐵公司提供）

▲▼屏東鐵道文化觀光祭打造藍皮意象館。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微表示，「2024屏東鐵道文化觀光祭」推出集章打卡活動，前80位集滿西勢、南州、林邊及佳冬4個車站紀念章並打卡上傳臉書或IG的旅客，可在南州站獲得限量驚喜小禮。

台鐵公司表示，透過多元鐵道藝文體驗，鐵道不再僅是交通工具，而是文化載體，更是觀光大使；枋寮車站第二月台北端，隱身軌道旁是見證台灣鐵道歷史的「轉車盤」，南迴鐵路還沒建設前，列車開到國境之南，須在枋寮車站使用轉車盤，才能讓火車頭快速掉頭北上，旅客可搭乘台鐵藍皮解憂號懷舊列車直往台東，看到枋寮站轉車盤，就像看到了歷史。

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