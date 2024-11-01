台鐵北迴線16時提早搶通「花東線18時通車」　南迴線開放站票

▲台鐵全力搶修受災路段，全線陸續恢復行車。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵全線將陸續恢復通車。受康芮颱風和地震影響，北迴線和花東線路線受損中斷，台鐵公司宣布，原訂明天通車的北迴線提早於16時搶通，花東線也預計於18時搶通。

台鐵公司表示，此次康芮颱風來襲，雖受強風豪雨影響，造成部分設施受損，然因全體同仁加強完成防颱整備工作發揮成效，經10月31日及11月1日台鐵公司工、電單位出動所有人員及機具，並在確保工作人員安全無虞下，不眠不休積極進行查道與搶修，目前縱貫線基隆=枋寮、宜蘭線八堵=蘇澳、南迴線枋寮=台東均已恢復行駛，北迴線預計於16:00搶通，花東線預計於18:00搶通。

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▲▼台鐵全力搶修受災路段，全線陸續恢復行車。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵全力搶修受災路段，全線陸續恢復行車。（圖／台鐵公司提供）

目前台鐵西部幹線對號列車和區間車全部正常行駛，南迴線也全線正常行駛，支線包括平溪線、深澳線、六家線、內灣線、集集線、沙崙線也皆正常運行。

東部幹線方面，台鐵公司宣布，對號列車順行台北往花蓮自432次(台北14:55開、花蓮17:28開)起恢復行駛，554次莒光號七堵=花蓮恢復行駛，452次樹林=台東恢復行駛；逆行方面，花蓮往台北自229次(花蓮16:30開)起行駛，431次、283次、439次、441次由花蓮特開，另台東往花蓮自317次(台東18:40開)起恢復行駛，台東往台北自445次(臺東19:05開)起恢復行駛。

東部區間車北迴線順行台北往花蓮自4032次(台北15:08開，花蓮18:50到)起恢復行駛，逆行花蓮往宜蘭自4227次(花蓮18:04開)起恢復行駛；台東線玉里往台東自4548次(玉里18:53開)起恢復行駛。為疏運花東地區旅客，11月1日南迴線及北迴線對號列車全面開放站票。