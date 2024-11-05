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布丁三姊弟么弟爆染毒「淪詐團車手」！前老闆曝他近況

▲▼布丁三姊弟。（圖／翻攝「三姊弟甜品點心坊」臉書粉絲專頁）

▲布丁三姊弟過去曾因家境貧困受到報導，一時之間有許多網友湧入訂購。（圖／翻攝「三姊弟甜品點心坊」臉書粉絲專頁）

記者柯振中／綜合報導

高雄「布丁三姊弟」十多年前因為家境貧困登上媒體版面，當時外界有不少人伸出援手，卻也因此爆出三姊弟濫用愛心的疑慮。而根據最新消息，布丁三姊弟當中的老么疑似染毒，甚至淪為詐團車手，還被前老闆指控偷錢、拒不出面，行為令人直搖頭。

近日有網友在臉書上指控，「布丁三姊弟」的么弟疑似走了歪路，不但染上毒癮，甚至借了錢以後還跑路，在網路上引起了不少爭議。

▼有網友指控，布丁三姊弟的么弟染毒、欠錢不還。（圖／翻攝臉書）

▲▼有網友指控，布丁三姊弟的么弟染毒、欠錢不還。（圖／翻攝臉書）

事實上，這已非「布丁三姊弟」首次捲入爭議，過去3人與阿嬤一起販售布丁，因為悲慘的家境而受到同情，一時之間網友們爭相湧入訂購。豈料事後「布丁三姊弟」被發現身上穿潮牌衣物，生活過得十分優渥，因而引起撻伐。

除了家庭狀況以外，「布丁三姊弟」也曾因延遲寄貨，被一名大學教授要求退款，而在臉書上公審對方。怎料事後該名大學教授還原來龍去脈，網路上的風向瞬間逆轉，一時之間眾多網友都對三姊弟的行為感到不滿，痛斥濫用愛心。

根據《東森新聞》報導，如今10多年過去，「布丁三姊弟」的么弟被爆染毒、成為詐團車手，凱米颱風來襲期間還遭到黑吃黑，前老闆幫忙出了200萬贖人，么弟卻欠債不還，甚至還偷公司的公款，讓前老闆氣炸了。此外，三姊弟阿嬤的住處疑似因為積欠租金，已經搬離了租屋處，一家人接連的爭議，讓外界看了直搖頭。而對於相關的指控，布丁三姊弟的么弟目前則沒有回應。

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布丁三姊弟么弟爆染毒「淪詐團車手」！

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