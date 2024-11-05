大選前招待旅遊「支持侯友宜」　安徽同鄉會2要角被起訴

▲台灣台北的安徽省同鄉會去年舉辦旅遊行程企圖賄選買票，涉嫌違反《反滲透法》。（資料照／翻攝同鄉會臉書）

記者劉昌松／台北報導

台灣安徽同鄉會秘書長李安泰、台北安徽同鄉會理事長宋國倩，涉嫌在2023年間，接受安徽省台辦資助，招待台灣村里長赴陸旅遊，團員僅需支付1萬6千多元的機票等費用，其餘食宿免費，藉此宣揚「支持侯友宜」，企圖影響2024總統大選，台北地檢署5日依違反《反滲透法》等罪起訴李、宋2人，並通緝安徽台辦幹部謬劍。旅遊團24名成員不起訴。

北檢調查指出，現任安徽省台辦交流連絡處長謬劍，在2023年4月間，擬定對台灣村里長「落地招待」旅遊計畫，參加者只需要自付來回機票、首日南京市住宿費用共1萬6830元，其餘3萬3000元都由安徽省台辦資助，在台的安徽同鄉會幹部李安泰、宋國倩則負責執行計畫。

▲台北安徽省同鄉會理事長宋國倩(左3)遭起訴。（資料照／翻攝同鄉會臉書）

李安泰涉嫌在接到指示後，招攬國民黨萬華區黨部副主委、台北市南港區、萬華區的里長、民眾等人入團，並彙整名單交由安徽省台辦審核，宋國倩則找來在經營旅行社的同鄉會成員協助訂購機票及帶隊工作，這個「『徽常皖美』愛鄉之旅團」從2023年10月29日出發到11月5日返台，期間餐會有台辦人員宣傳「希望台灣明年可以變天，變成國民黨可以交流」，「為了兩岸和平發展，大家要支持侯友宜」。

檢察官認為李安泰和宋國倩應該知道安徽台辦屬於對岸敵對勢力，接受指示安排免費食宿旅遊，且目的就是要旅行團員投票給特定候選人，影響我國總統、副總統選舉，涉嫌違反《反滲透法》、《正副總統選罷法》，依法起訴李、宋2人，至於協助訂機票與參與團員因事先不知道旅遊行程與目的，依「罪疑惟輕」原則，處分投票受賄罪不起訴。