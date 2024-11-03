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2024台灣溫泉養生與美食論壇台中登場　展出當季美食料理

▲▼ 。（圖／中華民國溫泉協會秘書李浩偉提供）

▲「2024臺灣溫泉養生與美食論壇暨臺灣溫泉美食開發創意活動」在台中清新溫泉飯店舉行。（圖／中華民國溫泉協會秘書李浩偉提供）

記者白珈陽／台中報導

「2024臺灣溫泉養生與美食論壇暨臺灣溫泉美食開發創意活動」於10月29日至30日在台中清新溫泉飯店舉行，中華民國溫泉光觀協會總會理事長李吉田於活動開幕時介紹本屆台中特色溫泉美食，有「烏魚子高麗菜香米飯」、「富貴北菇海參燒腿庫」等創意佳餚，李吉田說，本次料理以獨特的溫泉元素傳達溫暖與療癒，充分展現出溫泉美食的文化底蘊與台灣風味，誠摯邀請國內外旅客前來台灣，體驗四季溫泉的舒適療效與溫泉美食的暖心風味。

中華民國溫泉協會秘書李浩偉指出，兩天的活動集結多位來賓，財政部國有財產署署長曾國基、交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷、經濟部水利署簡任正工程司耿承效、衛生福利部國健署科長歐良榮、南投縣政府觀光處處長陳志賢、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、臺灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌，都蒞臨參與，並吸引來自全台19個溫泉區協會理事長及業界代表上百人共襄盛舉。

曾國基致詞表示，中華民國溫泉觀光協會多次舉辦溫泉論壇活動，且一年比一年更盛大 ，在李吉田總會長的串聯下，全台19個溫泉區協會理事長及業者齊聚一堂，展現出溫泉產業的高度團結與凝聚力，這項成就值得高度肯定，本次論壇深入專業知識並緊扣當前趨勢，協助各地溫泉業者掌握未來的發展方向。

曹忠猷說，參山轄區內涵蓋多個溫泉區，並與各地溫泉協會保持密切合作，共同推動地方溫泉觀光發展，觀光署未來將積極策劃多樣化的溫泉行銷活動，推廣一年四季皆宜泡湯，不僅希望吸引更多國內遊客體驗各區溫泉之美，更著重於國際行銷，提升台灣溫泉觀光在國際旅遊市場中的競爭力與吸引力。

陳志賢指出，南投縣埔里鎮正在規劃中的「福興溫泉區」將融入智慧化管理、環保電動車服務、健康養生等元素，致力於打造符合現代旅遊需求的溫泉度假區，本次臺灣溫泉養生與美食論壇的課程主題，與福興溫泉區的規劃理念高度契合，期待未來能成為溫泉健康與智慧創新於一體的旅遊勝地，為台灣溫泉產業注入嶄新活力 。

李吉田特別提到，溫泉協會積極推廣溫泉全年無休、四季皆宜泡溫泉嚐美食，希望將「溫泉+健康」概念深度結合，將溫泉的自然療癒與健康理療功效融入日常生活，讓泡湯成為一種全年皆可享受的健康選擇，透過推廣「四季皆可泡湯」的理念，鼓勵旅客不論季節都來體驗溫泉，享受其放鬆身心、提升健康的獨特價值。

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