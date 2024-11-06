日本「扛8個神級甜品」過海關GG！她心痛：全進垃圾桶　內行解惑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前從日本搭機回台，怎料手提的超夯甜品「OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」被扣下，最後8個全進垃圾桶，讓她心痛不已。對此，內行人提醒，布丁和奶油都屬於液體，「如果放在行李箱就可以了。」

女網友在臉書社團「日本便利商店及超市購物情報討論區」崩潰直呼，「我買了保冰袋，手提要帶回去，結果海關檢查說這個（OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋）不行，眼睜睜看著8個被丟在垃圾桶。」

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對此，原PO不禁淚喊，「心痛，是因為超過100ml的關係嗎？」就有內行指出，像布丁、奶油、豆腐、起司塔、果凍等，這類半液態食物只能托運，「下次遇到這種情況，如果還有時間，其實可以拜託地勤，讓你把這些東西重新過海關，她們會幫忙裝箱，再帶你走快速通關區，可以節省排隊時間，誠懇拜託地勤其實都願意幫忙，但還是盡量避免，然後有肉類的培根麵包也不可攜帶回國喔！」

▲神級甜品全進垃圾桶。（圖／翻攝自臉書／日本便利商店及超市購物情報討論區）

另外，不少網友也分享經驗談，「之前在沖繩遇到一群年輕人，不知道果凍要放行李箱，幫他們跟海關溝通，請他們快去買夾鏈袋，還好他們有買到，最後順利過關」、「我帶了一包味噌，真空包的那種，不是盒子也不行，我直接送給機場人員，果凍現場打開分送吃掉」、「這跟手提果凍上機，在海關吃掉整盒的我們有得拚」、「我上次也忘記這個規定，被丟掉了3、4條柚子胡椒」、「這麽多年我在海關被迫丟掉的東西，總價值也有1、2萬台幣了」。