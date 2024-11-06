中年男入冬吃補「脖子、頭皮」狂炸痘　醫警告：2類人恐更糟

▲明天就是立冬，國人習慣吃補強身，但當心不顧體質狂吃，恐怕補過頭。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名50歲陳先生，平時就有皮膚敏感問題，日前天氣轉涼，老婆跟朋友團購藥膳羊肉爐，幫他跟家人暖身補一補，他連吃三天後發現自己脖子跟頭皮長滿痘痘，皮膚搔癢更嚴重。就醫才發現，吃補過了頭導致。醫師提醒，若是體質溫燥或患有特定疾病的人，應避免過度溫補，少吃薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等，以免傷身。

明（7）日就是立冬，很多人習慣立冬之後開始進補，台中醫院中醫師鄭惟仁指出，補冬的藥膳種類繁多，包括「溫補」、「平補」、「涼補」三大類，一般健康正常人三種食補吃了都沒問題，但有些體質較燥熱或涼冷的民眾，或有罹患疾病的民眾就要選擇性進補。

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▲台中醫院中醫師鄭惟仁指出，補冬的藥膳種類繁多，包括「溫補」、「平補」、「涼補」三大類。（圖／記者游瓊華攝）



鄭惟仁舉例，入冬常見的羊肉爐、麻油雞、薑母鴨、藥燉排骨、四物雞、燒酒等，藥性多屬於「溫補、芳香、甘甜」，服用後常感覺全身溫暖，有提振元氣，促進循環等保健作用；但反過來說，若是體質溫燥或患有特定疾病的人，應避免過度溫補，否則容易出現上火如煩躁、失眠、口破、長痘痘等症狀加重等不良反應。

此外，患有自體免疫疾病如乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，或是有高血壓、糖尿病、高血脂、痛風等代謝性疾病，以及患有濕疹、乾癬、痤瘡、蕁麻疹等皮膚疾病患，應避免服用溫補性質的藥膳；另正在感冒發燒、急性腸胃炎等急性感染症患者以及癌症患者也不適合溫補。

但進入冬天如仍想體驗補冬的氣氛，鄭惟仁建議仍可選擇「平補」或「涼補」的藥膳料理：如四神湯、山藥排骨、苦瓜排骨、老菜脯雞湯、香菇雞湯等都是屬於藥性溫和，較不會出現溫燥的不良反應，是適宜普羅大眾的選擇。