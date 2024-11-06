　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明「立冬」6生肖組合相沖　開運方法曝

▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

▲立冬代表冬季開始。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

6生肖組合相沖！周四是24節氣的「立冬」，民俗專家柯柏成提醒，不能與自己屬相相沖的生肖見面，像是鼠沖馬、牛沖羊、虎沖猴；此外，在客廳擺奇數數量的橘子，為運勢轉換招來好兆頭，為今年收好尾。

►立冬生肖相沖：

[廣告]請繼續往下閱讀...

鼠沖馬、牛沖羊、虎沖猴、兔沖雞、龍沖狗、蛇沖豬

柯柏成在臉書說，今年立冬交節氣的時間是陽曆11月7日早上6時19分49秒，農曆十月（大）初七，曆書記載：「冬者終也，立冬之時，萬物終成，故名立冬」，代表冬季開始；《月令七十二候集解》記載：「冬，終也，物終藏也」，都是在說明這一天交節氣起，就是冬天正式開始。

▼立冬在客廳顯眼處放奇數數量的橘子。（示意圖／CFP）

▲水果,橘子。（圖／視覺中國CFP）

柯柏成指出，民俗上立冬交運的這個時間點，不能與自己屬相相沖的生肖見面，避免看到此類屬相關的飾品、物品，更不能吃此類屬相肉食；如果是今年八字交十年大運的朋友，這個時辰避免與戴孝服喪期間的人見面，容易犯喪門。

柯柏成表示，因為今年交節氣的時間是在早上的6時19分，如果是同住的家人生肖有相沖的，避開那一分鐘起床就可以了；不然民俗上是傳說，接下來見面就容易吵架，這一天起碼不吃和自己生肖對沖的肉類，能素食一天當然最好。

柯柏成提到，橘子是冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥之意，在立冬當天擺奇數數量的橘子在客廳顯眼的地方，3、5、7或9顆都可以，用水果盤盛裝起來，給家人隨時吃，少於3顆時就補，起碼在小雪之前都這樣做，讓全家人生氣蓬勃，為運勢轉換招來好兆頭，為今年收好尾。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／最大搖擺州開票中！　賀錦麗「賓州領先10萬票」
快訊／陳玉珍3分鐘審完財劃法！　陳其邁台下等嘸發言機會
快訊／激烈衝突！　郭國文怒扯張志倫衣領
快訊／紅州票倉狂開！　川普「95：35」領先賀錦麗
快訊／賀錦麗跟上！　搖擺州北卡「領先4萬票」
渣男名醫怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1
快訊／川普佛州拿下400萬普選票　美國10州開始計票
快訊／川普再奪西維吉尼亞州　「23：3」領先賀錦麗
快訊／搖擺州戰況膠著！　喬治亞州「僅差7000票」
快訊／川普佛州奪229萬票領先　美國6州開始計票
「布丁三姊弟」黑歷史！么弟染毒淪詐團　雞蛋布丁沒雞蛋公審教授

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「阿嬤養的浣熊」走失！已知挑食、Oreo會轉開吃　動保處尋飼主

天逸財金科技：金融創新領航家以國際供應鏈與六大場景　為台灣培育永續企業

明「立冬」6生肖組合相沖　開運方法曝

國小女「對雞蛋過敏」委屈說原因　醫：哩系咧

劈腿網紅醫「正宮最後一晚」竟是小三日　深情形象被打臉

網紅醫出軌美女營養師！　瞎扯1句話認妻被公婆趕出門

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產2000萬

今年秋颱多！　銀杏後可能還有颱風

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

「阿嬤養的浣熊」走失！已知挑食、Oreo會轉開吃　動保處尋飼主

天逸財金科技：金融創新領航家以國際供應鏈與六大場景　為台灣培育永續企業

明「立冬」6生肖組合相沖　開運方法曝

國小女「對雞蛋過敏」委屈說原因　醫：哩系咧

劈腿網紅醫「正宮最後一晚」竟是小三日　深情形象被打臉

網紅醫出軌美女營養師！　瞎扯1句話認妻被公婆趕出門

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產2000萬

今年秋颱多！　銀杏後可能還有颱風

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

快訊／最大搖擺州開票中！　賀錦麗「賓州領先10萬票」

直擊／《財劃法》三分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

錦榮再爆熱戀中！　零偽裝約會「捷運十指緊扣」混血正妹

「阿嬤養的浣熊」走失！已知挑食、Oreo會轉開吃　動保處尋飼主

不斷更新／川普佛州拿下400萬普選票　美國11州開始計票

影／藍委守主席台！郭國文不滿衝撞「人牆」　怒扯張智倫衣領

快訊／陳玉珍3分鐘審完財劃法！　陳其邁坐台下等嘸發言機會

快訊／紅州票倉狂開！　川普「95：35」領先賀錦麗

川普大金主馬斯克：選後仍參與政治　計畫2026扮演重要角色

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

求鎖後照鏡被拒！Gogoro騎士怒給宏佳騰1星

YTR金針菇來台10年「被一票棄坑」！

女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

劈腿網紅醫「正宮最後一晚」竟是小三日　深情形象被打臉

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

快訊／4縣市大雨特報　最新警戒區域曝

58歲女黃斑部退化快瞎掉　醫師揪元兇

更多熱門

相關新聞

柯文哲爆在市長室收賄　陳東豪：最安全　

柯文哲爆在市長室收賄　陳東豪：最安全　

民眾黨主席柯文哲遭法院裁定延押，裁定理由驚見未到案「共犯」，資深媒體人陳東豪表示，他看到這個跟北檢所用完全不同的字眼嚇一跳，這共犯指的就是遭通緝的貼身帳房「橘子」許芷瑜嗎？還是其實是帳戶裡有不明金流的柯家三子女？是媽媽陳珮琪匯的嗎？

立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變

立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變

30歲男冬天尿不出來掛急診　醫：吃太補啦

30歲男冬天尿不出來掛急診　醫：吃太補啦

週刊爆「柯文哲市長室收賄1500萬」　她揭2疑點：情節太灑狗血

週刊爆「柯文哲市長室收賄1500萬」　她揭2疑點：情節太灑狗血

立冬開運法！專家揭家裡擺「這種花」年末財運、好運全開

立冬開運法！專家揭家裡擺「這種花」年末財運、好運全開

關鍵字：

立冬柯柏成橘子

讀者迴響

熱門新聞

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

更新／川普領先　美國11州開始計票

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

許玲玲寫真尺度過大絕美尻肉曝光

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面