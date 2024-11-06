明「立冬」6生肖組合相沖　開運方法曝

▲立冬代表冬季開始。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

6生肖組合相沖！周四是24節氣的「立冬」，民俗專家柯柏成提醒，不能與自己屬相相沖的生肖見面，像是鼠沖馬、牛沖羊、虎沖猴；此外，在客廳擺奇數數量的橘子，為運勢轉換招來好兆頭，為今年收好尾。

►立冬生肖相沖：

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鼠沖馬、牛沖羊、虎沖猴、兔沖雞、龍沖狗、蛇沖豬



柯柏成在臉書說，今年立冬交節氣的時間是陽曆11月7日早上6時19分49秒，農曆十月（大）初七，曆書記載：「冬者終也，立冬之時，萬物終成，故名立冬」，代表冬季開始；《月令七十二候集解》記載：「冬，終也，物終藏也」，都是在說明這一天交節氣起，就是冬天正式開始。



▼立冬在客廳顯眼處放奇數數量的橘子。（示意圖／CFP）



柯柏成指出，民俗上立冬交運的這個時間點，不能與自己屬相相沖的生肖見面，避免看到此類屬相關的飾品、物品，更不能吃此類屬相肉食；如果是今年八字交十年大運的朋友，這個時辰避免與戴孝服喪期間的人見面，容易犯喪門。

柯柏成表示，因為今年交節氣的時間是在早上的6時19分，如果是同住的家人生肖有相沖的，避開那一分鐘起床就可以了；不然民俗上是傳說，接下來見面就容易吵架，這一天起碼不吃和自己生肖對沖的肉類，能素食一天當然最好。

柯柏成提到，橘子是冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥之意，在立冬當天擺奇數數量的橘子在客廳顯眼的地方，3、5、7或9顆都可以，用水果盤盛裝起來，給家人隨時吃，少於3顆時就補，起碼在小雪之前都這樣做，讓全家人生氣蓬勃，為運勢轉換招來好兆頭，為今年收好尾。

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