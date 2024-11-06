獨／控名店羊肉爬滿蛆　消費者秀通聯紀錄「通話9秒就結束」

▲羊肉爐名店遭控肉塊有蛆，店家、消費者隔空投訴宣洩不滿，最新發展，消費者出示通聯紀錄打臉店家指稱「無接獲電話掛斷不聽」說法。（圖／當事人提供）



記者游瓊華／台中報導

鬧得沸沸揚揚的台南米其林名店遭投訴羊肉塊有蛆一案，網友不滿打電話到店家投訴卻被秒掛電話，之後更是多次撥打都無人接聽；店家發出最新聲明駁斥，並無接獲電話掛斷不聽的情況。對此，網友出示通聯記錄證明其說法，11月3日打電話到店內6通，僅有一通打成功，但通話時間僅9秒，其他5通全都是通話取消、無人接聽狀態。

女網友今天也再發聲強調，事發至今都沒接到店家電話，店家態度強硬，還要求受害消費者道歉，甚至揚言提告，令人不敢置信。

▲消費者出示通聯紀錄。（圖／當事人提供）

根據女網友提供的通聯記錄，11月1日下午2點07分，曾打電話到店內預訂要外帶12包羊肉爐及訂位，通話時間約49秒；11月3日11點19分到11點47分則連打5通電話想要反映問題肉的情況，卻都無人接聽，直到下午2點21分再次去電，終於打通電話，沒想到只講了一句話，電話就被掛斷，通話時間僅9秒。

▲羊肉爐肉塊有蛆讓人看了頭皮發麻。（圖／當事人提供）



女網友表示，要求的只是一句道歉，也希望店家留意自家的食品衛生安全，也期盼主管機關可以到場稽查其環境衛生，給消費者一個更好的用餐品質跟環境。

另外，對於店家要求帶肉到台南對質一事，現也已決定投訴消保官以及將沒吃完的食物送到台中市或台南市衛生局等衛生機關檢驗。