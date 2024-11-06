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「立冬」到！命理師點名7生肖走大財運　第一名嗅出商機、做事不要拖

文／命理老師 邱彥龍

本周四（11／7）進入立冬，冬天來臨，氣溫也開始降到1字頭，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，寒氣進逼，要小心感冒受寒，但有7個生肖財運燒滾滾、事業長紅。其中屬牛者，這段期間財富鼻靈敏，可以嗅出哪裡可以賺大錢；屬虎者正、偏財運不錯；屬兔者這段期間要靠貴人帶財；屬雞者幸運值偏高；屬龍者這段期間自帶光環；屬馬者有非常強的偏財運，最後屬鼠者，天運加持，可以靠第六感讓口袋滿滿。

▲冬、ICE 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲立冬節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（11／7～11／22）運勢最強7生肖，分別是：

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Top7 ：鼠

屬鼠的朋友這段期間第六感超強，擁有天運的加持，溝通協調能力超強，能在事業上或任何事上達成目標，在海外、異地、地方上獲得高名聲與人氣，但身體方面要注意肝臟與血壓問題。屬鼠的女性，這段期間適合找對象，容易憑感覺快速找到另一半，可以把握這段天賜良機。

Top6 ：馬

屬馬的朋友這段期間規劃與排程要多用智慧溝通，另一半會有所懷疑也別氣餒，只要把工作和身體顧好，偏財運非常強，但要儘量低調行事，別太高調。

Top5 ：龍

屬龍的朋友這段期間自帶光環，容易成為眾人矚目的焦點，賺錢的機會也多，事業運與財運雙旺，升官與獲得名氣機會都很大，但要小心別亂投資，很容易入坑，也要注意行車安全，還有外出也容易有紛爭發生，把心力儘量投入在家庭跟事業、財富方面，是比較好的決定與選擇。

Top4 ：雞

屬雞的朋友這段期間幸運值很高，與另一半、合夥人跟客戶互為貴人，雙方多溝通交流，能獲得不少的支持並因此獲得財富，但也要注意容易因錢財問題有所爭執，儘量做到公平、合情合理，才不會惹上麻煩。

Top3 ：兔

屬兔的朋友這段期間很討喜，有無形的磁場保佑，貴人運很強，若跟另一半、合夥人及客戶多溝通交流，可擁有不錯的收穫，事業運強，有大財運的機會，但不適合大量投資，留點錢財在身上才是最好的方案。

Top2 ：虎

屬虎的朋友這段期間會希望掌控一切，但也容易因此與人意見分歧產生衝突，儘量別談八卦會給自己惹麻煩。建議把焦點放回自我專業、財富跟優質人脈的經營上，因為此時正、偏財運正強，有大財運的機會，做到讓自己名利雙收吧！

Top1 ：牛

屬牛的朋友這段期間對財富的靈敏度很強，能比別人更容易收到大環境給予的財富機會，有隱藏的大筆金錢或巨大國外財運的機會，此時做事千萬不要拖延，否則會錯失良機，要逼自己盡快完成任務，正常發揮，能增加不少人氣與名氣，事業上也有升官機會，人際關係多溝通與協調，也能讓事業更加順暢，注意花錢不要太靠感覺，以免後悔，還有要注意身體，有發炎與生病的跡象。

▲立冬期間衝突會比較多，命理師建議多溝通。（圖／取自免費圖庫pexels）

立冬節氣正式進入冬天了。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年氣候多變，冷、熱兩氣相混，容易一地兩樣情，心情特別有洗三溫暖的感覺，由於衝突會比較多，通常也只是因為太在意所致，建議多溝通，化解不必要的誤會，也要注意意外跟災難，建議多穿搭白、米白、卡奇、橘子色及葡萄柚色的服飾，準備『A字型、長方形、四方形』的幸運物或配戴方形圖騰、珠寶、水晶、硃砂等，可增加財運、提升智慧與貴人運、增加人緣與桃花。

邱彥龍老師特別提醒，立冬起的16天，由於天王刑太陽的關係，經濟戰會再度升級，對國家領導人、政府官員、大企業家或名人、藝人、網紅也不太有利，容易有名聲受損或經濟、感情受創的情況，唇槍舌戰激烈，衝突升級，約定毀壞，還好11月10日天王星暫別大凶星，還有協調空間；只是另一方面冥王星也漸漸暴衝，在11月20日從摩羯回到水瓶，極端的好與壞將一觸即發，慎防創意毒品、新型毒品冒出頭並開始串流。

至於土星經歷了4個多月的逆行，終於在11月16日開始順行了，邱彥龍老師建議，這段期間是今年最後一次變革的機會，可以藉此修正與調整方向，否則未來的日子會有強大的壓力，業力果報將會在明年五月底之後出現。

立冬期間天蠍座、雙子座、射手座相對幸運，名利雙收，善用智慧溝通，多互助幫忙，萬事皆有解。至於天秤座、摩羯座、雙魚座、獅子座跟水瓶座，容易受到大環境紛擾而受影響，但只要多交流溝通，反而會幸運加倍。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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