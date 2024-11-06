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社會 社會焦點 保障人權

獨／控名店羊肉爬滿蛆！壓下還啪滋響　關鍵友人吃下肚說話了

記者游瓊華／台中報導

獲得米其林兩次推薦的台南知名羊肉爐店家遭到網友投訴，外帶羊肉爐的肉塊竟然有蛆。店家不滿，認為圖片中的羊肉與自家的完全不同，二度發出聲明要求消費者道歉，且要對方帶商品對質，別破壞其努力經營心血。對此，吃到問題肉的關鍵當事人羅先生首度發聲，直言家人吃完羊肉爐連拉多次肚子，且「蟲是全部都黏在肉上面，筷子把蟲撥下來用指甲壓，還有啪滋一聲」，直言店家不檢討其衛生問題，反而要他們道歉令人無法接受，後續將把沒吃的兩包羊肉爐以及問題肉塊全送當地或台中市衛生局處理。

▲羊肉爐有蛆。（圖／當事人提供）

▲台南名店被投訴羊肉爐肉塊有蛆，店家、消費者隔空互相抱怨，現在關鍵友人、吃到問題肉的民眾發聲，表示將把商品送衛生局。（圖／當事人提供）

▲▼羊肉爐風波。（圖／當事人提供）

▲羅先生表示，第一時間只是提醒友人，希望轉達店家要注意餐廳食品安全衛生，未料對方態度強硬，不接電話還要求他們道歉。（圖／當事人提供）

遭控訴的店家5日深夜再次發布5點聲明，希望對方能帶著商品來對質，不要用傷天害理手段破壞他們努力經營的成果；也強調店內的羊肉是大小不一方塊，肉質近有骨肉分離狀態，色澤是深咖啡顏色，跟指控的羊肉完全不同；且店內的羊肉包裝時，是連皮帶骨湯肉裝成一包，倒進鍋加熱蛆蟲一定浮在湯鍋上面，跟照片中完全不符。

不過吃到「長蛆肉」的羅先生表示，上週六將友人贈送的羊肉爐（非冷凍包），收到後放進冰箱，隔日用日本砂鍋加熱煮來吃，未料吃到一半發現肉塊上有許多白點，他還疑惑問太太「是不是芝麻？」定睛一看，竟然都是白蛆，且都已經黏在肉上。

羅先生強調，他們第一時間就拍照、錄影傳給友人，希望他們轉達店家要注意衛生，也提醒可能是肉商問題，「沒有想要賠償，只希望店家檢視自家的衛生問題」。羅先生也透露，家人當晚就出現多次腹瀉的情況。

有關店家聲明，否認問題肉是自家商品，要求消費者帶肉到台南對質。羅先生則提到，從頭到尾只要一個道歉，但對於食物出問題，搞到最後卻變成他們要道歉怎麼合理？而且要去哪裡找這麼多蟲塞進肉內？

對於店家要求舉證問題羊肉出處，羅先生表示，將把問題肉以及還沒吃的羊肉爐送當地或台中市衛生局處理並投訴，一切交給主管機關處理，但若店家堅持要告，那他們也會採取司法途徑。

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