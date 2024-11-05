南消三大隊辦理車禍救援訓練　善心企業大力襄助強化救援

▲南消三大隊在善心企業大力襄助下，進行車禍救援訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

車禍受困救援事件頻傳，為提升消防人員車禍救助技能，台南市消防局第三大隊與信誠昌公司、禾承車業、漢程汽車客運協力合作，5日在佳里分隊前實施車輛實體破壞作業以及展示電動巴士教學。

現場設定實車翻覆受困之情境，透過團隊實際操作破壞救援作業，首先進行整體評估，建立相對安全的作業區，接著穩固車輛、頂昇作業、安全鎖固、破壞車體、傷患脫困及緊急處置，救援過程運用車輛破壞工具，發揮團隊分工合作，救援過程更需保護傷者，避免二次傷害，遵守安全作業原則，發揮效率完成人命救助任務。

本次訓練更針對車禍事故可能造成連環追撞、翻覆、車體潰縮、變形擠壓等複雜型態，每次救災現場都須面對不同情境，探討可能發生的狀況，擬定救援方案，消防人員更需要了解車輛構造、不易破壞的區域，救援過程更要注意不明液體(電瓶液或油料等)流出，都有可能造成人員受傷，藉由實際操作與討論，加深救援觀念，在面對危險且分秒必爭的高壓環境下，才能妥善處置，同時確保傷者及團隊的「安全」。

市長黃偉哲表示，汽車產業發展日新月異，加上近來電動車普及化，已成為發展趨勢，更是未來需面對的挑戰與難題，因此提升專業知能，精進車輛事故處理流程，不僅保障救災安全，更展現守護市民安全之決心。

消防局長李明峯更強調，根據道安資訊統計資料，2024年1至7月全國道路交通事故總件數為22萬餘件，南市每10萬人死傷人數為1885人，因交通事故死傷人數似有成長跡象，救援案件也同樣相對增加，加上汽車產業發展迅速，消防單位需與時俱進，不斷的吸收新知及累積經驗，透過專業訓練與安全觀念的建立，方能於安全、有效、快速的完成任務，以保障市民安全。

南消第三大隊陳坤宗大隊長表示，此次訓練獲得許多善心企業的支持與協助，特別感謝轄內禾承車業修護廠吳宗哲先生、漢程汽車客運無償提供訓練車輛，以及信誠昌公司郭來盛教官共同辦理這場專業的車禍救援訓練，對於消防人員的幫助甚大，提升整個大隊的車禍救援能力以及對電動車輛更進一步的認知。面對每次救災事故，都秉持著「以人為本」的觀念，隨時注意救援作業的安全。