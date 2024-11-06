幕後／美選押寶說失靈　台美情資互通、跨黨各層級互動已是日常

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國總統選舉6日持續計票當中，在台灣政局方面，不同於以往，好比2020年炒作的「押寶說」，今年相關操作都明顯失靈。事實上，關鍵在於過去9年來，從歐巴馬、川普到拜登政府，美國跨黨派支持台灣已是兩黨共識，選舉結果並不影響支持力道；而在溝通上，台美的情資交流是很直接的，甚至各層級乃至民間，早已是工作日常。

約莫在半個月前，國安單位有察覺到，針對美國選舉，特定媒體的社論把「押寶」二字放上標題，但在內容上，不論是行為面、文字，卻都跟押寶無關；因此，相關單位也開始觀察，2024年美國選舉，中共是否有重操舊業，大力操作押寶說的可能。

不過，從近期的觀察，「押寶說」確實有在進行，只是在台灣內部的實質影像跟擴散效益不彰。換言之，「押寶說」在2024美國大選，已經是失靈狀態。

事實上，回顧過去9年，美國歷經歐巴馬政府、川普政府，以及拜登政府，台美關係也越來越緊密，不論是民主黨、共和黨，雖然分屬不同政黨，在挺台方式上有所不同，但共識都是強化台美關係、提供台灣更多支持。

舉例而言，在2016年川普政府時代，對台軍售上，著力於提供大型武器裝備，包括M1A2T艾布蘭主力戰車、F-16Ｖ戰機、重型魚雷、魚叉海岸防禦系統、MQ-9B、F-16新式偵照莢艙、刺針防空飛彈、海馬斯多管火箭系統；相較於川普時代，拜登政府除了精準彈藥的供售，則著力在軟體培養，好比擴大國軍赴美受訓規模，愛國者飛彈工程勤務，或飛彈效能鑑測計畫的設備與服務等，而總統撥款權（PDA）跟美國對外軍事融資（FMF）也都不斷增加。

因此，根據國安單位的評估，在「挺台」是美國兩黨共識之下，美國選舉結果不論是哪一個政黨上任，都不會影響支持力道，也不需要自己嚇自己。

▼ 美國大選。川普與賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）



至於面對這次美國選舉狀況的掌握，外界有所謂總統賴清德要召開國安會議的說法，但事實上，每天國安單位的工作上，台美各層級乃至民間單位的互動，已經是日常，每天的相關會議也都就美國選情、政治局勢變化、可能政策的因應，都有在做鋪排與應對。更直白地說，台美在各層級、各政黨的互動上，比以往是更直接、更直通。

國安局長蔡明彥6日在立法院備詢時就公開揭示，對台海關係及國際情勢都是全新局面，美國應會延續制中友台的政策，台灣會持續與現任、新任美國政府維持戰略溝通與情資交流，避免中共在美政權交接期間借端生事。

國安官員表示，「不管選舉競爭如何，挺台已經是美國、日本等民主國家的重要共識」。該位官員說，換個角度看，這次選舉裡，跟中國關係友好的國家，現在都不太敢出來講話；因此，現階段的國際情勢上，可以凸顯的是，台灣在內的國際各方，都在共同管理風險，也就是所謂的「共管風險」。他強調，台灣持續在國際社會上堅持自由民主，持續維持在供應鏈上領先地位，持續不可或缺，才是不敗之道。