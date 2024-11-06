　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／美選押寶說失靈　台美情資互通、跨黨各層級互動已是日常

▲▼賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／總統府公）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國總統選舉6日持續計票當中，在台灣政局方面，不同於以往，好比2020年炒作的「押寶說」，今年相關操作都明顯失靈。事實上，關鍵在於過去9年來，從歐巴馬、川普到拜登政府，美國跨黨派支持台灣已是兩黨共識，選舉結果並不影響支持力道；而在溝通上，台美的情資交流是很直接的，甚至各層級乃至民間，早已是工作日常。

約莫在半個月前，國安單位有察覺到，針對美國選舉，特定媒體的社論把「押寶」二字放上標題，但在內容上，不論是行為面、文字，卻都跟押寶無關；因此，相關單位也開始觀察，2024年美國選舉，中共是否有重操舊業，大力操作押寶說的可能。

不過，從近期的觀察，「押寶說」確實有在進行，只是在台灣內部的實質影像跟擴散效益不彰。換言之，「押寶說」在2024美國大選，已經是失靈狀態。

事實上，回顧過去9年，美國歷經歐巴馬政府、川普政府，以及拜登政府，台美關係也越來越緊密，不論是民主黨、共和黨，雖然分屬不同政黨，在挺台方式上有所不同，但共識都是強化台美關係、提供台灣更多支持。

舉例而言，在2016年川普政府時代，對台軍售上，著力於提供大型武器裝備，包括M1A2T艾布蘭主力戰車、F-16Ｖ戰機、重型魚雷、魚叉海岸防禦系統、MQ-9B、F-16新式偵照莢艙、刺針防空飛彈、海馬斯多管火箭系統；相較於川普時代，拜登政府除了精準彈藥的供售，則著力在軟體培養，好比擴大國軍赴美受訓規模，愛國者飛彈工程勤務，或飛彈效能鑑測計畫的設備與服務等，而總統撥款權（PDA）跟美國對外軍事融資（FMF）也都不斷增加。

因此，根據國安單位的評估，在「挺台」是美國兩黨共識之下，美國選舉結果不論是哪一個政黨上任，都不會影響支持力道，也不需要自己嚇自己。

▼ 美國大選。川普與賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國大選。川普與賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

至於面對這次美國選舉狀況的掌握，外界有所謂總統賴清德要召開國安會議的說法，但事實上，每天國安單位的工作上，台美各層級乃至民間單位的互動，已經是日常，每天的相關會議也都就美國選情、政治局勢變化、可能政策的因應，都有在做鋪排與應對。更直白地說，台美在各層級、各政黨的互動上，比以往是更直接、更直通。

國安局長蔡明彥6日在立法院備詢時就公開揭示，對台海關係及國際情勢都是全新局面，美國應會延續制中友台的政策，台灣會持續與現任、新任美國政府維持戰略溝通與情資交流，避免中共在美政權交接期間借端生事。

國安官員表示，「不管選舉競爭如何，挺台已經是美國、日本等民主國家的重要共識」。該位官員說，換個角度看，這次選舉裡，跟中國關係友好的國家，現在都不太敢出來講話；因此，現階段的國際情勢上，可以凸顯的是，台灣在內的國際各方，都在共同管理風險，也就是所謂的「共管風險」。他強調，台灣持續在國際社會上堅持自由民主，持續維持在供應鏈上領先地位，持續不可或缺，才是不敗之道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美國「最神秘族群」！　罕見動員挺川普
快訊／川普當選！　美道瓊期飆漲
川普再當選美國總統！地產大亨驚世一生　重返白宮榮耀之位
川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用　供應鏈迎3轉變
賀錦麗敗選頹勢已定！　2016、2024「兩大巧合」
快訊／川普確定當選美國總統！
賀錦麗「數百名支持者」提前離席！　現場氣氛凝重
徐若瑄甲狀腺癌「2大警訊」曝　醫：初期幾乎無症狀
布丁三姊弟么弟淪詐團車手　判決曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱川普將發表勝選感言　朱立倫派「兩高層」訪美拜會華府政要

藍綠修財劃法肉搏戰　朱立倫：很多綠委私下跟我透露他們也想修

郭國文嗆國民黨團成暴力團　「開會帶手套圍事不帶資料」

鏡新聞民調／立委滿意度藍營首破4成　47.2%不贊同退回總預算作法

財劃法初審通過　行政院：各界看法差異極大盼充分討論

幕後／美選押寶說失靈　台美情資互通、跨黨各層級互動已是日常

綠批藍白沒收財劃法審查　指黃國昌墮落成「委員會直播中心主義」

統促黨系統犯罪逾百人　內政部：依法查處聲請解散

前夫淪通緝犯！高雄前民政局長曾姿雯南下策展　連2天神隱

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

稱川普將發表勝選感言　朱立倫派「兩高層」訪美拜會華府政要

藍綠修財劃法肉搏戰　朱立倫：很多綠委私下跟我透露他們也想修

郭國文嗆國民黨團成暴力團　「開會帶手套圍事不帶資料」

鏡新聞民調／立委滿意度藍營首破4成　47.2%不贊同退回總預算作法

財劃法初審通過　行政院：各界看法差異極大盼充分討論

幕後／美選押寶說失靈　台美情資互通、跨黨各層級互動已是日常

綠批藍白沒收財劃法審查　指黃國昌墮落成「委員會直播中心主義」

統促黨系統犯罪逾百人　內政部：依法查處聲請解散

前夫淪通緝犯！高雄前民政局長曾姿雯南下策展　連2天神隱

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

稱川普將發表勝選感言　朱立倫派「兩高層」訪美拜會華府政要

郭智輝烙狠話！　批雲豹「為炒股講了很多不該講的話」

歐冠主場1比3遭AC米蘭踏平　皇馬教練：該感到擔心了..

釣鱷魚！搭船探險湄公河上秘境餐廳　還有「站立的魚」是必點招牌

「車追」民眾進社區還嗆：臭俗仔！新北里長澄清：對方斷章取義

川普當選！日股收漲千點　美道瓊期飆700點

內湖實驗機構16歲女墜樓！搶救一夜仍不治　父母悲痛抵殯儀館相驗

快訊／台鹽綠能前副總經理涉光電弊案！法官裁定羈押禁見

川普再當選美國總統！地產大亨驚世一生　重返白宮榮耀之位

不斷更新／川普當選美國總統　即將發表勝選感言

政治熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

快訊／陳玉珍3分鐘審完財劃法！　陳其邁坐台下等嘸發言機會

影／藍委守主席台！郭國文不滿開罵　怒扯張智倫衣領

柯文哲爆在市長室收賄　陳東豪：最安全　

京華城獲840%容積仍不滿足　沈慶京羈押前聲請釋憲慘吞敗

陳玉珍邀討論《財劃法》卻3分鐘速審　陳其邁不滿被騙：莊孝維？

林口養豬場臭到ASML員工掩鼻上班！　侯友宜設專案小組取締

遭民進黨立委壓桌打！　陳玉珍：我現在非常恐懼

財劃法全武行　藍營「撂人」多位助理攻擊綠委畫面全曝光

快訊／趙少康驚傳動「開心」大手術　心臟停止3個小時

川普影射林郁婷變性　侯友宜4字挺她

陳玉珍遭綠暴打到桌上！　王鴻薇心疼：奉勸民進黨別再做不法行為

更多熱門

相關新聞

美對中經貿　國安局：川普主張全面脫鉤、賀錦麗重視去風險化

美對中經貿　國安局：川普主張全面脫鉤、賀錦麗重視去風險化

美國總統大選各州正陸續開票，外界關注川普、賀錦麗誰當選對台美關係的影響。對此，國安局長蔡明彥今（6日）備詢時表示，不管誰當選基本架構不會有太大改變，長期來看，美國對印太戰略有其延續性在，以經貿方面來說，川普主張與中國全面脫鉤、希望增加對中國高關稅，可能到100%，賀錦麗則比較重視去風險。

美政權交接時嚴防中共蠢動　國安局曝重點工作

美政權交接時嚴防中共蠢動　國安局曝重點工作

美大選膠著　國安局評估「誰當選都會延續制中友台路線」

美大選膠著　國安局評估「誰當選都會延續制中友台路線」

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川　急澄清非事實

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川　急澄清非事實

川普若當選「到處要保護費」　作家預言：台灣也受害

川普若當選「到處要保護費」　作家預言：台灣也受害

關鍵字：

美國選舉台美關係台灣政局國際角色押寶說

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

更新／川普當選美國總統

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面