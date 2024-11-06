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美大選膠著　國安局評估「誰當選都會延續制中友台路線」

▲▼國安局長蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統大選各州正陸續開票，對於大選結果是否影響台美關係，國安局長蔡明彥今（6日）受訪時表示，國安局不適合臆測選舉結果，不管是誰當選美國總統，對於國際情勢跟台美關係都是全新局面，美國會延續制中友台路線，台灣方面會持續跟美國現任政府維持戰略溝通，把重點放在下階段議題，包含國防、經貿跟供應鏈合作。

國安局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝今赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪。對於川普若當選，國防經費是否會提高？柏鴻輝僅回應，大家都非常關心美國總統大選，顧立雄部長昨天也講得很清楚，台灣自我防衛決心永遠不變、維持台海穩定是我們的責任，維持台海和平在地緣戰略上有重要性，國際狀況則持續關注。

國際情勢部分，柏鴻輝指出，國際情勢隨時都在變化，尤其俄烏戰爭後，北韓、伊朗、俄羅斯、中國在各種方面合作，臺灣地緣戰略地位更凸顯重要性，國防部對未來局勢變化都有掌握，也呼籲全球重視台海和平，唯有台海和平才能創造台海和平。

至於美國大選開國安會議評估？柏鴻輝僅回應，這是部長權責，無法評論。

對於美國大選，蔡明彥則表示，基於外交分際，國安局不適合臆測選舉結果，不管是誰當選美國總統，對於國際情勢跟台美關係都是全新局面，兩岸政策部分，國安局認為美國會延續制中友台路線，台灣方面會持續跟美國現任政府維持戰略溝通，把重點放在下階段議題，包含國防、經貿跟供應鏈合作。

蔡明彥指出，台美未來有更多具體合作計畫，讓雙方關係更加深化。國安局接下來重點工作，是在美國政府交接過程中，加強跟國際友盟合作交換相關情資，特別是對中共政治意圖跟軍事動態，避免美國政權交接過程中，中共有任何藉端生事。

至於近期中共認知作戰影響？蔡明彥表示，每個階段中共認知作戰都有重點議題操作，前段時間配合中共對台軍演有疑軍論，質疑台灣國軍跟海巡部隊無法應處，這段時間美國大選則把重點放在疑美論，質疑台美合作關係及對台軍售必要性。

蔡明彥強調，針對這些問題會持續關注，避免爭議訊息影響到跟友盟合作，維持純淨輿論空間。

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