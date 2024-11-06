美政權交接時嚴防中共蠢動　國安局曝重點工作

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統大選各州正陸續開票，外界關注川普、賀錦麗誰當選對台美關係的影響。對此，國安局長蔡明彥今（6日）受訪時表示，國安局接下來重點工作，是在美國政府交接過程中，加強跟國際友盟合作交換相關情資，特別是對中共政治意圖跟軍事動態，避免美國政權交接過程中，中共有任何藉端生事。

國安局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝今赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪。

對於川普若當選，國防經費是否會提高？柏鴻輝僅回應，大家都非常關心美國總統大選，顧立雄部長昨天也講得很清楚，台灣自我防衛決心永遠不變、維持台海穩定是我們的責任，維持台海和平在地緣戰略上有重要性，國際狀況則持續關注。

蔡明彥指出，台美未來有更多具體合作計畫，讓雙方關係更加深化。國安局接下來重點工作，是在美國政府交接過程中，加強跟國際友盟合作交換相關情資，特別是對中共政治意圖跟軍事動態，避免美國政權交接過程中，中共有任何藉端生事。

至於近期中共認知作戰影響？蔡明彥表示，每個階段中共認知作戰都有重點議題操作，前段時間配合中共對台軍演有疑軍論，質疑台灣國軍跟海巡部隊無法應處，這段時間美國大選則把重點放在疑美論，質疑台美合作關係及對台軍售必要性。

蔡明彥強調，針對這些問題會持續關注，避免爭議訊息影響到跟友盟合作，維持純淨輿論空間。