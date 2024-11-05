川普若當選「到處要保護費」　作家預言：連帶台灣受害

▲美國總統大選在當地時間5日上午，台灣時間5日晚間開始投票。（組圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統大選於當地時間11月5日進行投票，本屆由前總統川普對決副總統賀錦麗的美國總統大選，是美國史上最緊繃的總統大選之一。作家「漂浪島嶼」指出，若川普再次當選，到處收保護費，要求美國利益優先，可能會引發國際關係緊張，連帶台灣也受害，「中國應該是比較擔心賀錦麗當選」。

作家「漂浪島嶼」在粉專發文，「如果以全國民調，民選投票賀錦麗勝過川普，應該是篤定當選！」不過美國採取選舉人制度，即使全國人民多數投給某候選人，只要對手掌握關鍵大州，依然能夠獲得勝選。

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「漂浪島嶼」提到，2016年的總統大選，川普和希拉蕊的對決就是一個例子。希拉蕊在民選得票中以6千5百多萬票超越川普的6千2百多萬票，但在選舉人票數上，川普以304票對227票取得勝利，讓美國錯過了第一位女總統的機會，「美國是否第二度錯過一位女總統？」

「漂浪島嶼」指出，川普代表著白人男性中心的牛仔形象，仇有色人種、仇女；而賀錦麗則站在多族群反男性中心的立場上，拉攏各族群，貼近女性，「大選其實也是一場純正美國與多元美國的拉鋸戰」。國際事務上，川普的美國中心主義和情緒化的發言，令盟國難以捉摸；賀錦麗則可能依循拜登的國際多邊主義，與國際社會聯手行動。

在對中國的態度上，川普的易怒，甚至可能衝突，但是付出讓美國滿意的代價，關係可扭轉，「搞砸最壞就是中美釘孤枝」；但是對於賀錦麗，中國這幾年也嚐到美國聯合國際，對抗孤立中國的苦頭，中國單獨對抗美國還有機會，但是和世界為敵就是自討苦吃。

「漂浪島嶼」表示，台灣這幾年也因美國聯合國際抗中，在國際事務的開展上，獲得更多歐洲國家的支持。如果川普再度當選，他可能再次要求各國保護費，要求美國利益優先，這可能會導致國際關係僵化，連帶影響到台灣，各國可能重新回到國家保護主義，甚至重新考慮與中國的關係。

「漂浪島嶼」指出，「中國應該是比較擔心賀錦麗當選」，持續美國建構的中國包圍網，長期弱化經濟，一夕拖跨軍事，國際窒息中國之計。

本文獲「漂浪島嶼」授權轉載。