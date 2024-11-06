美對中經貿　國安局：川普主張全面脫鉤、賀錦麗重視去風險化

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統大選各州正陸續開票，外界關注川普、賀錦麗誰當選對台美關係的影響。對此，國安局長蔡明彥今（6日）備詢時表示，不管誰當選基本架構不會有太大改變，長期來看，美國對印太戰略有其延續性在，以經貿方面來說，川普主張與中國全面脫鉤、希望增加對中國高關稅，可能到100%，賀錦麗則比較重視去風險。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

綠委王定宇質詢時詢問，美國總統大選對台影響，國安高層對美國大選結果是否有因應？蔡明彥回應，美國是台灣在印太地區長期夥伴，對美國國內選情非常關注，這是動態且長期過程，這段時間都彙整選情發展狀況，以及任一團隊上台後國安人事布局，這部分都有掌握，也對於經貿、對中、台海政策的立場，從他們國安幕僚來做一些蒐研。

何人當選地緣政治是否會有變化？蔡也指出，基本架構不會有太大改變，拜登印太戰略布局也有很多是延續川普政策，長期來看，美國對印太戰略有其延續性在，很多處理細節不盡相同，但大的基調一直都在。

蔡明彥說，以經貿方面來說，川普主張與中國全面脫鉤，但賀錦麗比較重視去風險。川普希望增加對中國高關稅，可能到100%、侵台的話到200%，賀錦麗則認為要再討論，但他們政策方向大致上是「制中友台」，細節上不太一樣。

