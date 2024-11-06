　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美對中經貿　國安局：川普主張全面脫鉤、賀錦麗重視去風險化

▲▼國安局長蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統大選各州正陸續開票，外界關注川普、賀錦麗誰當選對台美關係的影響。對此，國安局長蔡明彥今（6日）備詢時表示，不管誰當選基本架構不會有太大改變，長期來看，美國對印太戰略有其延續性在，以經貿方面來說，川普主張與中國全面脫鉤、希望增加對中國高關稅，可能到100%，賀錦麗則比較重視去風險。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

綠委王定宇質詢時詢問，美國總統大選對台影響，國安高層對美國大選結果是否有因應？蔡明彥回應，美國是台灣在印太地區長期夥伴，對美國國內選情非常關注，這是動態且長期過程，這段時間都彙整選情發展狀況，以及任一團隊上台後國安人事布局，這部分都有掌握，也對於經貿、對中、台海政策的立場，從他們國安幕僚來做一些蒐研。

何人當選地緣政治是否會有變化？蔡也指出，基本架構不會有太大改變，拜登印太戰略布局也有很多是延續川普政策，長期來看，美國對印太戰略有其延續性在，很多處理細節不盡相同，但大的基調一直都在。

蔡明彥說，以經貿方面來說，川普主張與中國全面脫鉤，但賀錦麗比較重視去風險。川普希望增加對中國高關稅，可能到100%、侵台的話到200%，賀錦麗則認為要再討論，但他們政策方向大致上是「制中友台」，細節上不太一樣。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／賀錦麗拿下夏威夷　「232：216」落後川普
陳玉珍昨天就缺牙！　證據曝光
快訊／李佳穎生了：母子均安，一見鍾情
快訊／川普現身了！　馬斯克陪同緊盯開票
快訊／全美7大搖擺州　川普領先6個
獨／控名店羊肉爬滿蛆「啪滋響」！　他吃下肚首發聲
領先賀錦麗！前顧問建議川普：可以「提前宣布」勝選
誰先拿270票就當選！　美「選舉人制度」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

財劃法全武行　藍營「烙人」多位助理攻擊綠委畫面全曝光

陳玉珍控被打斷牙　蔡易餘喊請拿證據：不要到時候又去住院

反對國民黨團版《財劃法》3%首都稅　柯志恩：協商時將再提版本

效法東京地鐵　蔣萬安要北捷研究「成為上市公司可行性」

藍縣長籲藍委快過總預算　綠喊2藍委別裝死：一手搶錢、一手封殺

綠營控「藍營助理動手」　謝克洋駁斥：要打就像個男人來場《拳上》

陳玉珍速審財劃法怨牙齒被綠打斷　國民黨要卓榮泰盡速提出對案

新兵靶場撿子彈躲營區廁所開槍　「全因好奇」後續交憲兵隊釐清

藍3分鐘將財劃法送出委員會　嗆蘇巧慧、吳秉叡不敢支持搞失蹤

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

財劃法全武行　藍營「烙人」多位助理攻擊綠委畫面全曝光

陳玉珍控被打斷牙　蔡易餘喊請拿證據：不要到時候又去住院

反對國民黨團版《財劃法》3%首都稅　柯志恩：協商時將再提版本

效法東京地鐵　蔣萬安要北捷研究「成為上市公司可行性」

藍縣長籲藍委快過總預算　綠喊2藍委別裝死：一手搶錢、一手封殺

綠營控「藍營助理動手」　謝克洋駁斥：要打就像個男人來場《拳上》

陳玉珍速審財劃法怨牙齒被綠打斷　國民黨要卓榮泰盡速提出對案

新兵靶場撿子彈躲營區廁所開槍　「全因好奇」後續交憲兵隊釐清

藍3分鐘將財劃法送出委員會　嗆蘇巧慧、吳秉叡不敢支持搞失蹤

原少HAKU俊希一日店長吸兩百人　聞徐若瑄罹癌　兩人喊：「她帶給我們溫暖」

不斷更新／賀錦麗232：216緊咬川普！　內布拉斯加州全開出

快訊／中崙隧道2車追撞！BMW車頭全爛　1人受傷送醫

快訊／賀錦麗拿下夏威夷！　「232：216」落後川普

不只徐若瑄！「國內外7藝人」都得過甲狀腺癌　最小僅20歲就發病

快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

前港姐「捐腸」救兒！醫曝「移植難度」　短腸症大多靠打點滴續命

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

快訊／內布拉斯加州全開出！　賀錦麗「232：212」緊咬

川普1選戰策略奏效了！保住白人女性　「這族群」支持度激增18%

政治熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘被送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

快訊／陳玉珍3分鐘審完財劃法！　陳其邁坐台下等嘸發言機會

影／藍委守主席台！郭國文不滿衝撞「人牆」　怒扯張智倫衣領

柯文哲爆在市長室收賄　陳東豪：最安全　

京華城獲840%容積仍不滿足　沈慶京羈押前聲請釋憲慘吞敗

陳玉珍邀討論《財劃法》卻3分鐘速審　陳其邁不滿被騙：莊孝維？

林口養豬場臭到ASML員工掩鼻上班！　侯友宜設專案小組取締

遭民進黨立委壓桌打！　陳玉珍：我現在非常恐懼

川普影射林郁婷變性　侯友宜4字挺她

陳玉珍遭綠暴打到桌上！　王鴻薇心疼：奉勸民進黨別再做不法行為

快訊／趙少康驚傳動「開心」大手術　心臟停止3個小時

《財劃法》國民黨團甲動守主席台！郭國文怒衝藍委　藍綠爆發口角

直擊／藍營早上6點甲動備戰《財劃法》　「防守戰略」曝光

更多熱門

相關新聞

美總統「選舉人制度」：先拿270票就當選

美總統「選舉人制度」：先拿270票就當選

美國總統大選即將於11月5日登場，而幅員廣大且擁有3億人口的美國，選舉制度更是複雜。美國採用的是「選舉人團制度」，以間接選舉的方式，選出當選者，因此也可能發生總體普選票數更高，但是卻輸給取得較多選舉人票的候選人的情況。以下《ETtoday新聞雲》將為您詳細介紹美國特有的選舉人團制度。

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

快訊／川普勝率衝破90％！　《紐時》首次看好川普

快訊／川普勝率衝破90％！　《紐時》首次看好川普

川普奪佛州最大郡　1988年來共和黨第一人

川普奪佛州最大郡　1988年來共和黨第一人

史上新高！美2024大選競選費用逾5126億

史上新高！美2024大選競選費用逾5126億

關鍵字：

美國大選台美關係國安局印太戰略川普賀錦麗

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘被送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

更新／川普232：211領先

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

布丁三姊弟逃難式搬家！黑衣人討債　家當都來不及搬

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面