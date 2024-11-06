6612億財劃法修正靠「三分珍」出委　綠委認羞愧：不該相信陳玉珍

▲民進黨團召開記者會，批評財政委員會召委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，6日在藍營人牆保護下，國民黨籍召委陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，綠營不滿痛批「三分珍」，雙方爆發肢體衝突。民進黨團痛批，國民黨團版本試算將高達6612億，而陳玉珍答應讓地方政府跟立委充分發言才能逐條審議，卻說謊強行過關。綠委吳秉叡也坦言，自己就不該相信陳玉珍說的話。在立法院那麼久了還被騙，蠻羞愧的。

《財劃法》審議爭議不斷，財政委員會召委陳玉珍6日邀請中央、地方財政官員及高雄市長陳其邁到場討論，但會議開始後，藍營甲級動員組成人牆，陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，現場官員被晾在一旁，也引爆綠營不滿。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，這周財劃法討論荒誕、粗糙更是粗暴，上會期有國會擴權法案踐踏程序正義、粗糙立法，這會期財劃法故技重施，擴權搞黑箱、搶錢也搞黑箱，財劃法何其重大？立法院共有22個立委跟黨團版本需要討論，這周一財劃法討論現場大家都看到了，陳玉珍給每個立委一分鐘時間，國民黨團版本試算將高達6612億，一分鐘時間如何討論？

吳思瑤指出，陳玉珍要偷渡、過水讓條文率先通過被阻止，陳玉珍也答應邀請地方首長，今天陳其邁就從高雄上來，非常重視這個法案有討論必要，大家商議好今天大體討論，讓地方政府跟立委充分發言才能逐條審議，但陳玉珍說謊、從禮拜一的一分珍升級成三分珍。

吳思瑤直言，陳玉珍今天說不開會、藍白聯手占據主席台，就是讓陳玉珍用三分鐘不到的時間宣讀條文、送出委員會，三分珍為何害怕討論？國民黨跟民眾黨為何不給討論？民進黨對於地方經費爭取非常重視，財劃法有太多值得深入探討的必要。

吳秉叡則指出，前天早上開會的時候自己親自問陳玉珍，陳親口答應邀集中央跟地方首長，讓委員好好問清楚，自己被她騙得團團轉，昨天晚上還研讀新北市財政資料想說今天可以問，結果陳玉珍從頭到尾都不給問，中央、地方財政官員，連高雄市長陳其邁都被他用公文請來，來那麼多人結果兩分鐘沒有念條文就通過，這不是莊孝維是什麼？

吳秉叡也坦言，就不應該相信陳玉珍說的話。在立法院那麼久了還被騙，蠻羞愧的。