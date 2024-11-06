藍3分鐘將財劃法送出委員會　嗆蘇巧慧、吳秉叡不敢支持搞失蹤

▲財委會召委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在野黨力拚在立法院本會期完成《財政收支劃分法》修法，今（6日）財政委員會繼續審查修正草案，不過在藍營人牆保護下，國民黨籍召委陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，引發綠營不滿，雙方爆發激烈衝突。國民黨也點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？

國民黨質疑，財劃法修正對地方政府至關重要，連賴清德任台南市長與行政院長時都多次呼籲修正，蘇巧慧竟然除了要參選新北市市長外沒有高見可發表，搶選舉報名表第一名，關心市民的心不知道要排到第幾名？

國民黨指出，2012年民進黨立委吳秉叡說財劃法「當然是最優先法案」，因為他親身經歷過地方政府想要做建設預算編不出來、想要推政策而預算沒有辦法編足的痛苦；如今卻變了一張臉，在立法院大聲咆哮、摔麥克風，簡直不可理喻。

國民黨批，民進黨立委吳琪銘2021年要求2年內完成財劃法的修法工作，結果現在態度消極、兩手一攤只說「樂觀其成」，不知是失憶還是根本不在乎地方民意？作為剛從地方進入中央的民意代表，民進黨立委李坤城翻臉比翻書還快，說財劃法的修法不會讓台灣更好，難道李坤城不想讓新北市更好？

國民黨呼籲，民進黨的民意代表們別再踐踏民意，多為了民眾著想，而不是為了自己的政治利益將市民利益拋諸腦後。